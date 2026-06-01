La California approva un disegno di legge che obbligherebbe le stampanti 3D a bloccare la stampa di armi

L'Assemblea della California ha approvato l'AB 2047, che imporrebbe alle stampanti 3D vendute nello Stato di utilizzare software capaci di rilevare e bloccare file destinati alla produzione di armi. I sostenitori parlano di maggiore sicurezza

I legislatori della California hanno compiuto un passo significativo verso una maggiore regolamentazione delle stampanti 3D, approvando una proposta di legge che mira a contrastare la diffusione delle armi da fuoco non tracciabili prodotte attraverso la stampa tridimensionale. L'Assembly Bill 2047, denominato California Firearm Printing Prevention Act, è stato approvato dall'Assemblea dello Stato con 58 voti favorevoli e 19 contrari ed è ora passato al Senato.

La proposta prevede che tutte le stampanti 3D destinate ai consumatori e vendute in California siano dotate di una tecnologia di blocco delle armi da fuoco. In pratica, prima dell'avvio di qualsiasi stampa, il dispositivo dovrebbe analizzare i file digitali utilizzati per la produzione degli oggetti, come file STL, file CAD o altri codici geometrici. Attraverso un algoritmo di rilevamento dei progetti di armi, la stampante dovrebbe identificare e bloccare automaticamente i file considerati idonei alla produzione di armi da fuoco, componenti illegali o dispositivi di conversione.

Secondo il testo della legge, il Dipartimento di Giustizia della California, oppure un'altra agenzia statale competente, dovrà pubblicare entro il 1° gennaio 2028 gli standard prestazionali relativi agli algoritmi di rilevamento e ai processi di controllo software. Successivamente, entro il 1° luglio 2028, i produttori dovranno presentare autocertificazioni per ogni modello che intendono commercializzare nello Stato.

Ulteriori dettagli sulla legislazione per armi realizzate con le stampanti 3D

Un elenco pubblico dei modelli conformi e non conformi sarà pubblicato entro il 1° settembre 2028. Dal 1° marzo 2029 sarà vietata la vendita delle stampanti che non rispettano i requisiti previsti dalla normativa. I rivenditori che commercializzassero modelli non conformi potrebbero essere soggetti a sanzioni civili fino a 25.000 dollari per ogni violazione.

Inoltre, la legge renderebbe perseguibile come reato minore la disattivazione, rimozione o elusione del software obbligatorio quando finalizzate alla produzione di armi da fuoco, così come la distribuzione di stampanti modificate per tale scopo. I sostenitori della misura affermano che essa affronta il problema prima che un semplice file digitale possa trasformarsi in un'arma non rintracciabile.

L'organizzazione Everytown for Gun Safety sostiene che il recupero di armi criminali stampate in 3D sia aumentato di quasi il 1.000% negli ultimi cinque anni in 20 città. Le critiche non sono mancate. La Electronic Frontier Foundation ha definito la proposta una forma di "censorware", sostenendo che potrebbe limitare l'uso di software aperti, favorire sistemi controllati dai produttori e sollevare questioni legate alla privacy.