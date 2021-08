La batteria a energia solare più grande al mondo è quasi pronta. Addio alle centrali a carbone

È quasi pronto il sistema di batterie a energia solare più grande al mondo, con 100 dei 132 container programmati già installati (75%). Si chiama Manatee Energy Storage Center e si trova in Florida l'enorme impianto pronto a sostituire le centrali a carbone e sarà completato e operativo entro la fine dell'anno, come riporta il comunicato stampa della Florida Power and Light Company (FPL).

L'intero progetto consisterà in 132 container per l'accumulo di energia situati su di un appezzamento di 40 acri (16 ettari), equivalente a circa 30 campi da calcio. Ogni container sarà in grado di contenere al suo interno 400 moduli batteria che verranno poi caricati dal vicino FPL Manatee Solar Energy Center.

"FPL sta portando avanti il ​​suo costante impegno per rendere la Florida leader nella sostenibilità e resilienza mentre forniamo costantemente il miglior valore energetico dell'America: elettricità che non è solo pulita e affidabile, ma anche conveniente. A giugno abbiamo detto addio al carbone smantellando l'ultima centrale a carbone di FPL in Florida proprio mentre avevamo superato il 40% della strada per completare il nostro piano '30x30' per installare 30 milioni di pannelli solari entro il 2030", ha affermato il presidente di FPL e l'amministratore delegato Eric Silagy.

Energia solare, vantaggio economico ma soprattutto ambientale

L'impianto è stato realizzato per immagazzinare energia per le abitazioni anche in caso di condizioni metereologiche non favorevoli o durante la notte. Ogni modulo batteria può contenere una quantità di energia solare equivalente a 2.000 batterie per iPhone e siccome l'intero sistema prevede un totale di 50.000 moduli si parla di 100 milioni di batterie per iPhone.

Secondo la fonte, il FPL Manatee Energy Storage Center avrà una potenza di 409 MW e fornirà 900 MWh di energia, abbastanza per alimentare 329.000 case per più di due ore.

"Presto, la più grande batteria a energia solare al mondo inizierà a servire i clienti e rivolgeremo la nostra attenzione a un innovativo progetto pilota di idrogeno verde, che potrebbe sbloccare il potenziale per un futuro energetico al 100% privo di emissioni di carbonio", ha concluso Silagy.

