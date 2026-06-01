La Banca d'Italia dice che l'AI può rilanciare l'Italia. Ma ho un problema con la parola "potenziale"

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Qualche giorno fa il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha letto le Considerazioni finali sul 2025, e la parte che ha fatto notizia è quella in cui dice che l'intelligenza artificiale può diventare "una leva decisiva per rilanciare la produttività dell'economia italiana". I giornali hanno titolato più o meno tutti allo stesso modo, qualcuno con l'entusiasmo del "l'AI può far decollare l'Italia", e fin qui niente di strano, è il loro mestiere e in fondo è anche vero. Il mio problema è un altro, ed è che questo discorso lo conosco quasi a memoria, perché lo sento ripetere, con parole diverse e la stessa sostanza, da anni.

Nel 2013 ho passato una giornata al CINECA di Bologna, davanti a una macchina che si chiamava Eurora. Era un supercomputer costruito intorno alle GPU di NVIDIA, l'azienda dove allora lavoravo e in quel momento era la più efficiente del mondo dal punto di vista energetico, prima nella classifica Green500. Le GPU, per chi non mastica la materia, sono quei processori nati per far girare i videogiochi che poi si sono rivelati perfetti per addestrare le reti neurali, ed è in buona parte il motivo per cui NVIDIA oggi vale quello che vale. Eravamo lì, in Italia, con uno dei pezzi di infrastruttura di calcolo più avanzati d'Europa. Tredici anni dopo Panetta mette tra i punti di forza del Paese "infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa", che è quasi la stessa frase che mi rigiravo in testa allora, con la differenza che nel frattempo sono passati tredici anni e sull'adozione vera siamo più o meno al punto di prima.

Tengo a dirlo subito, perché altrimenti sembra che voglia fare il bastian contrario di mestiere: condivido la diagnosi di Panetta su parecchi punti. Ho però una riserva di fondo sulla parola che torna in tutto il discorso e in tutti i resoconti, e cioè "potenziale".

Partiamo dai numeri. Panetta dice che la quota di aziende italiane che usa l'intelligenza artificiale è salita al 30%, ma che solo il 5% ne fa un "uso intensivo". La distinzione conta molto più di quanto sembri. Usare l'AI in modo non intensivo vuol dire, nella pratica, che qualcuno in ufficio apre ChatGPT per farsi riscrivere una mail o sbobinare una riunione, e poi torna a lavorare esattamente come prima. Usarla in modo intensivo vuol dire averla messa dentro i processi aziendali, aver cambiato il modo in cui le informazioni circolano e le decisioni vengono prese. La prima cosa è ormai alla portata di chiunque abbia uno smartphone e venti euro al mese di abbonamento, la seconda richiede mesi di lavoro e qualcuno che sappia davvero cosa sta facendo, e infatti se la permettono in pochissimi.

Nei titoloni è finito poco un altro numero: il 70% delle imprese dichiara che l'intelligenza artificiale non ha migliorato la produttività del lavoro come si aspettava, e la delusione resta alta, intorno al 59%, perfino tra chi la usa in modo intensivo. Tenete insieme il 5% che la usa sul serio e la maggioranza di delusi anche dentro quel 5%, e il racconto del potenziale che aspetta solo di essere sbloccato comincia a fare acqua.

La mia spiegazione, che mi sono fatto girando le aziende vere più che leggendo i report, è abbastanza prosaica. L'intelligenza artificiale non produce guadagni di produttività se tenti di accoppiarla ad un processo che fa già acqua. Se la riunione del lunedì era inutile prima, adesso avrai il verbale automatico di una riunione inutile, e per giunta ti sembrerà di aver fatto innovazione. Quello che conta davvero è capire come gira realmente il lavoro dentro un'organizzazione prima di metterci dentro qualunque strumento, ed è un lavoro noioso, fatto di mappatura e di pulizia dei processi, di passaggi da togliere, e andrebbe fatto prima di comprare qualunque licenza, non dopo averla già installata su tutti i computer dell'azienda.

E qui casca l'asino, perché nelle piccole e medie imprese italiane questo compito di solito viene scaricato sull'impiegato che "se la cava col computer", quello che in azienda chiamano scherzando "il nerd dell'ufficio", al quale però nessuno toglie le mansioni che già aveva e nessuno fornisce la competenza per ridisegnare un processo aziendale. Gli affidi di fatto un lavoro da consulente e gli lasci sulla scrivania tutto quello che faceva il giorno prima, e il risultato è quello prevedibile, cioè il 70% di imprese che dopo un anno dice che non è cambiato niente.

Una parte di questo Panetta la vede benissimo. Scrive che il potenziale dell'AI "non si realizzerà automaticamente", che dipende da quanto entra nelle piccole e medie imprese e da quanto le aziende sapranno integrarla nei processi produttivi, e propone che sia lo Stato a fare da committente primario dell'innovazione, orientando la domanda pubblica verso settori come la sanità o l'energia. Sulla carta è ragionevole, e non sono tra quelli che storcono il naso a prescindere quando si parla di mano pubblica. Poi però lo stesso discorso contiene l'ammissione che mi ha colpito di più, quella in cui ricorda che negli anni Novanta, con le tecnologie dell'informazione, l'Italia accumulò ritardi che hanno frenato la produttività per decenni, e che stavolta "vi è il tempo per evitare" di rifare lo stesso errore. Io quella frase la leggo al rovescio rispetto a come è scritta: se un Paese ha già perso un treno tecnologico quasi identico trent'anni fa, e da allora ripete ogni primavera che adesso ha tutti i punti di forza per non perderlo, la domanda onesta diventa un'altra, e cioè come mai finora tutto questo potenziale non si sia trasformato in granché.

C'è poi la stima sulla produttività: con un'adozione lenta dell'AI la produttività del lavoro in Italia crescerebbe di 0,2 punti percentuali l'anno, con una diffusione rapida e capillare di oltre un punto. La produttività del lavoro è in sostanza quanto valore riesci a produrre nello stesso numero di ore, ed è la variabile da cui dipendono nel tempo gli stipendi e il tenore di vita di un Paese. Sulle cifre che in questi giorni ballano sui giornali vale la pena fermarsi un attimo. La Repubblica titola che solo un'impresa su venti ha avviato la rivoluzione, e quel "una su venti" è il 5% di aziende con un'integrazione estensiva dell'AI; altrove leggete un 16% di imprese entrate "con decisione" nell'era algoritmica, 4 punti sotto la media europea; e nel discorso Panetta cita il 30% che la usa in qualche forma. Non si contraddicono, misurano cose diverse, ed è il motivo per cui quando vi sbattono in faccia una percentuale sull'intelligenza artificiale conviene sempre chiedersi: percentuale di che cosa, e contata come.

Cinque grandi aziende americane controllano da sole circa tre quarti della capacità di calcolo del mondo, vale a dire i data center pieni di processori dove l'AI viene addestrata e fatta funzionare, e l'Europa in questa corsa è rimasta indietro mentre la Cina recupera in fretta. Tradotto: i muscoli del settore stanno quasi tutti in mano a una manciata di società oltreoceano, e questo è un problema strategico vero, su cui l'Italia da sola può poco e l'Europa per ora parla molto e decide lentamente.

Sulla cybersicurezza il numero fa una certa impressione: tra il 2023 e il 2025 gli incidenti informatici che hanno colpito le banche italiane sono aumentati dell'80%. L'intelligenza artificiale, su questo fronte, è un'arma a doppio taglio, dato che gli stessi modelli che aiutano a difendersi sanno anche trovare le falle di un sistema con una rapidità mai vista prima, ed è una delle ragioni per cui Panetta chiede alle banche di mettere molti più soldi in sicurezza e in personale specializzato, in un momento in cui i loro conti glielo permetterebbero pure.

Panetta chiude dicendo che il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, e ha ragione, e fa bene a ricordare che tra il 2020 e il 2024 oltre centomila laureati se ne sono andati. Però il potenziale di un Paese non è un numero chiuso in un cassetto che prima o poi qualcuno aprirà. È fatto di persone che la mattina devono avere il tempo e la competenza per cambiare il modo in cui lavorano, e soprattutto una ragione concreta per farlo, e quel tempo e quella competenza, nelle aziende dove vado io, oggi semplicemente non ci sono, e nessuno li sta finanziando. Finché resta un discorso da fine maggio, i punti di forza dell'Italia continueranno a essere precisamente questo, dei punti di forza, cioè delle cose che potrebbero servire e che per ora stanno ferme dove sono.