L3Harris sta sviluppando un generatore termoelettrico a radioisotopi di nuova generazione per le missioni nello Spazio profondo

I pannelli solari funzionano bene nello Spazio e sono impiegati per diverse missioni per consentire di generare l'energia utile al funzionamento della strumentazione di bordo e per generare spinta nel caso di propulsori elettrici. I pannelli solari non possono però essere impiegati per tutte le missioni, in particolare quando ci si spinge verso l'esterno del Sistema Solare, oltre Giove. Qui la luce del Sole è molto più debole e servono grandi superfici per generare abbastanza energia. Per questo si possono utilizzare generatori termoelettrici a radioisotopi o RTG. Missioni come le due sonde Voyager o New Horizons ne fanno uso, insieme a rover marziani come Curiosity o Perseverance.

L3Harris ha annunciato lo sviluppo di un generatore termoelettrico a radioisotopi di nuova generazione (Next Gen RTG) che ha superato la revisione critica del design ad aprile. Questa unità potrebbe essere impiegata sulle future missioni della NASA nello Spazio profondo garantendo maggiore flessibilità e caratteristiche superiori a quelli dell'attuale generazione.

Sempre stando a quanto riportato da L3Harris, questa nuova generazione di RTG potrebbe vedere il debutto ufficiale nei primi anni '30. Il suo utilizzo sarebbe destinato, per esempio, a un orbiter pensato per studiare Urano generando sia l'energia elettrica necessaria per il funzionamento ma anche mantenendo una temperatura idonea per la strumentazione.

Come per gli altri RTG, anche questo modello converte il calore dovuto al decadimento radioattivo del plutonio-238 in elettricità. Le basi tecniche sono simili a quelle del generatore termoelettrico a radioisotopi utilizzato per la missione Cassini (dedicata a Saturno) o per New Horizons. Come spiegato da L3Harris, Next Gen RTG è stato sviluppato per missioni nello Spazio e non per quelle sulla superficie di pianeti o lune (e quindi non vedrà un utilizzo su rover come Perseverance e Curiosity). Grazie a un design ottimizzato la massa sarà la medesima degli altri RTG per utilizzi "misti" mentre la potenza sarà superiore. Le prestazioni indicate saranno pari a circa 250 watt di potenza all'inizio della sua vita operativa.

Bill Sack (General Manager, RocketWorks e Power Systems di L3Harris) ha dichiarato "superare la CDR è un traguardo importante perché convalida che il nostro design soddisfa tutti i requisiti tecnici e può essere prodotto. Dimostra anche che abbiamo ristabilito con successo questa capacità critica dopo anni di produzione limitata. Il Next Gen RTG rappresenta un significativo balzo in avanti in termini di efficienza. Stiamo fornendo più potenza per la stessa massa, che è fondamentale quando ogni chilogrammo conta per le missioni nello Spazio profondo".