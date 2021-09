L'uomo è sulla Luna: all'asta la storica prima pagina del Corriere come NFT

La prima storica pagina del Corriere della Sera sullo sbarco dell'uomo sulla Luna diventa a tutti gli effetti un'opera d'arte digitale come NFT (non fungible token). Non è il primo giornale che trasforma una pagina in NFT, dato che dall'altra parte del mondo giganti come Time e Forbes l'hanno già fatto.

L'asta per questa speciale edizione del Corriere avverrà nella giornata di oggi, 23 settembre 2021, sulla celebre piattaforma di compravendita di NFT, Nifty Gateway. L'asta inizierà alle ore 18:00 durerà un'ora, non ci sarà nessuna base d'asta. In vendita ci saranno 10 edizioni numerate della copertina mentre verranno vendute ad un prezzo fisso, sempre sotto forma di NFT, i ritratti dei tre astronauti Neil Armstrong (15 copie da 5.000$), Buzz Aldrin (30 copie 2.500$) e Michael Collins (30 copie 2.500$) , che hanno partecipato alla storica missione Apollo 11.

L'artista che ha rivisitato e creato questa collezione NFT per il Corriere è Andrea Bonaceto, esperto nel settore di arte digitale "che fonde in un unico medium visual art e poesia". Infine, prima dell'asta sarà possibile parlare con l'artista durante una chat live sul canale Twitter di Nifty Gateway.

Anche Vanity Fair ha venduto il suo NFT a 25.000 dollari

Non solo il Corriere, anche Vanity Fair Italia ha realizzato la sua prima copertina in NFT venduta per 25.000 dollari. L'opera digitale vede come protagonista la cantante Elodie. La somma ricavata è stata devoluta a Pangea, un onlus che si dedica ad assistere le donne afghane arrivate in Italia.

