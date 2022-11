L'Unione Europea annuncia IRIS², la costellazione satellitare per la comunicazione

La guerra in Ucraina e le successive sanzioni alla Russia hanno mostrato come gli scambi commerciali siano importanti, ma anche avere una certa autonomia operativa sia fondamentale sia per motivi economici che geopolitici. Proprio in quest'ottica si inserisce la proposta della realizzazione di una nuova costellazione satellitare europea chiamata IRIS² che si unirà a Galileo e Copernicus.

Questa soluzione ha trovato l'accordo nel Consiglio dell'Unione Europea e al Parlamento Europeo. Sarà una sfida importante per gli stati che lo compongono e permetterà di non doversi appoggiare necessariamente ad altre nazioni (che siano Russia, Cina o Stati Uniti). A parlarne è stato Thierry Breton, il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, negli scorsi giorni fornendo alcune indicazioni di massima.

IRIS²: la nuova costellazione satellitare dell'Europa

In un post su LinkedIn, Breton ha scritto come la nuova costellazione satellitare sarà improntata sulla resilienza, l'interconnessione e la sicurezza (dalla quale deriva il nome Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Il budget stanziato è pari a 2,4 miliardi di euro ma dovrebbero arrivare altri fondi attraverso l'ESA e i privati che vorranno partecipare (un esempio potrebbero essere Ariane e Arianespace). In totale il costo dell'operazione dovrebbe raggiungere i 6 miliardi di euro entro il 2027.

Il commissario europeo ha dichiarato di volersi muovere in fretta per portare questa tecnologia effettivamente in orbita. IRIS² verrà impiegata per diversi scopi che vanno da quelli di supporto alla comunicazione tra cittadini e istituzioni fino alla difesa dell'Unione Europea. Come spiegato, la costellazione fornirà connettività a tutta l'Europa soprattutto in quelle parti dove attualmente non è presente Internet a banda larga. Si espanderà poi oltre i confini arrivando anche in Africa.

Oltre alle realtà già affermate nel settore aerospaziale ci saranno anche il 30% di startup così da incoraggiare l'innovazione. Si parla poi di tecnologie all'avanguardia come la crittografia quantistica (anche se non è stato spiegato in quali termini, ma dovrebbe debuttare a partire dal 2028).

IRIS² sarà una costellazione multi-orbita e terrà conto della problematica della congestione dei satelliti attualmente in orbita e lavorerà in sinergia con Galileo e Copernicus. Secondo i primi dati, la costellazione satellitare dovrebbe essere formata da circa 170 satelliti in LEO. A titolo di confronto, Starlink di SpaceX dovrebbe raggiungere i 20 mila satelliti nei prossimi anni mentre OneWeb, pur essendo più limitata, ha comunque quasi 500 satelliti in orbita.

Aggiornamenti continui nel nostro articolo sulle migliori offerte della Black Friday Week Amazon! Ogni giorno offerte nuove fino al 50% reali ! Guardale tutte.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !