L'ultimo telescopio della NASA è arrivato al KSC: lancio non prima del 30 agosto con un Falcon Heavy di SpaceX

Il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA, futuro osservatorio chiave per lo studio dell'energia oscura e degli esopianeti, è giunto al Kennedy Space Center in Florida per le ultime preparazioni prima del lancio estivo con un Falcon Heavy di SpaceX

Il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA, prossimo osservatorio di punta dell'agenzia, è giunto al Kennedy Space Center (KSC) in Florida domenica scorsa per l'ultima fase di preparativi in vista del lancio. Il telescopio, spedito dal Goddard Space Flight Center nel Maryland a bordo della chiatta Pegasus, si prepara ora per un decollo fissato provvisoriamente non prima del 30 agosto utilizzando un vettore Falcon Heavy di SpaceX.

Il Roman, dal peso di circa 8.200 chilogrammi), è stato trasportato all'esterno del Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF) del KSC in un contenitore protettivo specializzato e a temperatura controllata, soprannominato "Chariot". Qui, le squadre hanno avviato un processo di decontaminazione e pulizia prima di spostarlo nella camera bianca per le verifiche pre-lancio. Il PHSF, recentemente oggetto di aggiornamenti strutturali, ospiterà sulla piattaforma di lavoro "Pantheon" gli ingegneri per i test finali sui sei pannelli solari del telescopio, l'isolamento e i componenti per la gestione del calore.

Una missione di alto profilo per il "dark universe"

Saranno inoltre caricati circa 1.100 litri di carburante idrazina ipergolica, sufficiente ad alimentare il laboratorio per piccoli aggiustamenti della posizione per un periodo stimato di almeno dieci anni.

Il telescopio è stato battezzato in onore di Nancy Grace Roman, la prima Capo Astronomo della NASA, definita la "Madre di Hubble" per il suo ruolo cruciale nella realizzazione del celebre osservatorio. Il Roman è progettato per operare nel punto di Lagrange L2 Sole-Terra, una posizione stabile a circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra, sul lato opposto rispetto al Sole. Da lì, la sua missione è prevista per un minimo di cinque anni, con la possibilità di estensioni significative grazie all'abbondante rifornimento di propellente.

Dotato di uno specchio primario di 2,4 metri di diametro, una fotocamera da 300 megapixel (Wide Field Instrument, con 18 rilevatori sviluppati da BAE Systems) e un coronografo (sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory), il Roman promette capacità di osservazione senza precedenti. Sarà in grado di scandagliare il cielo circa mille volte più velocemente di Hubble e con un campo visivo almeno cento volte più ampio, mantenendo la medesima risoluzione. Questo significa che ciò che al telescopio Hubble richiederebbe migliaia di anni, Roman lo completerà in un solo anno.

L'obiettivo della missione è la caccia ai misteri irrisolti dell'energia oscura e dell'espansione accelerata dell'universo. Attraverso la scoperta di miliardi di galassie, centinaia di migliaia di nuovi esopianeti e centinaia di buchi neri, il Roman produrrà un volume vastissimo di dati per la comunità astronomica. Il telescopio aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il cosiddetto "dark universe", l'insieme di materia oscura ed energia oscura, e a indagare se l'accelerazione dell'espansione dell'universo stia variando nel tempo. Questa indagine potrebbe spingerci a rivedere le attuali leggi della fisica, fornendo risposte a interrogativi fondamentali sulle origini e la direzione del nostro universo.