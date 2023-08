L'ISRO mostra due video del rover Pragyan della missione lunare Chandrayaan-3

Nella giornata di ieri avevamo scritto degli ultimi aggiornamenti della missione indiana Chandrayaan-3 che si trova nelle vicinanze del Polo Sud della Luna dopo l'atterraggio del lander Vikram avvenuto intorno alle 14:33 del 23 agosto 2023. Il centro di controllo indiano dell'ISRO ha confermato via via nel corso delle ore che tutto procede come da programma dopo il soft-landing.

In particolare sappiamo che, nel corso delle scorse ore, sono stati accesi tutti gli strumenti scientifici presenti a bordo del lander (ILSA, RAMBHA e ChaSTE) e del modulo di propulsione (SHAPE) mentre il rover Pragyan ha dispiegato il pannello solare e ha raggiunto la superficie lunare scendendo una rampa a due segmenti. Sembra quindi che l'India possa ritenersi più che soddisfatta finora di quanto sta accadendo sul nostro satellite naturale.

A two-segment ramp facilitated the roll-down of the rover. A solar panel enabled the rover to generate power.



Here is how the rapid deployment of the ramp and solar panel took place, prior to the rolldown of the rover.



The deployment mechanisms, totalling 26 in the Ch-3… pic.twitter.com/kB6dOXO9F8 — ISRO (@isro) August 25, 2023

Sappiamo che la missione avrà una durata limitata di circa 14 giorni terrestri (un giorno lunare) in quanto il suo funzionamento è legato ai pannelli solari e quindi all'esposizione alla luce del Sole per ricaricare le batterie. In questo tempo saranno raccolti molti dati sia di tipo ingegneristico che scientifico che saranno fondamentali per le future missioni indiane (è già in programma la quarta) e per le missioni con equipaggio umano anche del programma Artemis, della quale l'India fa parte.

Chandrayaan-3: il video del rover Pragyan sulla Luna

Questa missione ha mostrato le capacità dell'India di raggiungere la superficie lunare dopo il fallimento della seconda (quarta nazione dopo USA, URSS/Russia e Cina). Nelle scorse ore sono stati rilasciati due video che riguardano il piccolo rover Pragyan presente a bordo del lander Vikram della missione Chandrayaan-3. Si tratta di un dispositivo molto più semplice ben più piccolo dei rover marziani come Curiosity e Perseverance e più facilmente comparabile a Yutu-2 (CNSA) oppure Sojourner (NASA).

Le dimensioni di Pragyan sono pari a 91,7 x 75 x 39,7 cm e funziona attraverso un pannello solare ripiegato durante il viaggio e l'atterraggio che fornisce una potenza di 50W. La massa complessiva è invece pari a 26 chilogrammi. Come scritto in passato il rover non può comunicare direttamente con il centro controllo o con gli orbiter ma le comunicazioni passano prima per il lander. Questo riduce la necessità di un'antenna di grandi dimensioni e anche la potenza assorbita è inferiore. Da poco l'ISRO ha confermato che il rover si è mosso per una distanza di 8 metri.

Il rover della missione Chandrayaan-3 era bloccato in fase di storage in all'interno di una rampa a due segmenti del lander ripiegata. Per la discesa verso la superficie lunare è stato impiegato un piccolo argano e due cavi di fissaggio permettendo di controllare i movimenti. All'interno del rover sono presenti gli strumenti APXS (Alpha Particle X-Ray Spectrometer) e LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscope) che sono stati accesi e sono funzionanti.

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W — ISRO (@isro) August 25, 2023

La costruzione di lander e rover sono state affidate ad aziende indiane e, per esempio, serbatoi, strutture in metallo e materiali compositi sono state realizzate da Hindustan Aeronautics Limited (HAL). All'interno del lander è presente un chip ASIC a 16 bit Vikram 1601 (PE01) che è realizzato da SCL (acronimo di Semi-Conductor Laboratory). Si tratta di una società che è collegata al ministero dell'elettronica e dell'IT indiano. Il software di navigazione del rover, chiamato Perception Navigation Software, per riconoscere ostacoli o crateri è stato sviluppato da Omnipresent Robot Technologies. Questo è realizzato a partire da altri software utilizzati su droni commerciali, professionali e corporate impiegati in vari settori.

In generale ricordiamo che durante la diretta erano visibili dei render basati sui dati telemetrici reali rilevati dal centro missione. Questo permette di dare un'idea di ciò che sta accadendo e migliorare la comunicazione mediatica. Le fotografie che sono state catturate e che saranno catturate nei prossimi giorni non avranno una grande qualità.

Le motivazioni sono diverse ma principalmente riguardano il fatto che sono utilizzate fotocamere ingegneristiche che devono essere resistenti in ambienti difficili (per radiazioni e temperature) e veloci a processare i frame. Questo riduce la qualità complessiva ma permette comunque di mostrare cosa sta accadendo non solo attraverso dati numerici. Non ci sono comunque dubbi sul successo della missione Chandrayaan-3. L'allunaggio è stato seguito anche da radioamatori indipendenti mentre sono arrivate anche alcune immagini dell'orbiter Chandrayaan-2 che ha ripreso il lander sulla superficie lunare.