L'interessante video di un booster di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 2D che si schianta al suolo

Alcuni giorni fa è stato lanciato il satellite Shiyan-31 grazie a un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 2D. Il primo stadio è stato visto e ripreso in un video mentre si schianta al suolo e rilascia propellenti tossici.

Siamo sempre più vicini al lancio del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 che potrebbe essere il primo a riuscire a raggiungere l'orbita e far atterrare il primo stadio. In Cina (come nel resto del Mondo, tranne SpaceX che ha completato diverse missioni con recupero del primo stadio), esistono razzi spaziali non riutilizzabili che vedono il rientro del primo stadio solitamente in aree marittime. Ma ci sono alcune eccezioni.

Gli spazioporti (o cosmodromi) si trovano in aree poco popolate e solitamente vicino al mare. Ci sono però alcuni siti dove le traiettorie iniziali dei razzi spaziali sorvolano aree popolate creando alcune problematiche, come riportato in precedenza. L'ultimo esempio riguarda un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 2D (evoluzione della variante 2C e ottimizzata per i lanci in LEO e eliosincroni), lanciato il 13 ottobre dal Jiuquan Satellite Launch Center.

Il lancio è avvenuto alle 12:00 del 13 ottobre (ora italiana) con il razzo spaziale Lunga Marcia 2D che ha portato in orbita il satellite Shiyan-31. Si è trattato del 233° lancio spaziale del 2025 a livello globale, del 62° lancio da parte della Cina e del 7° lancio di un vettore di questo tipo per quest'anno e il 92° se si considera tutta la storia di questo razzo spaziale.

Non essendo un vettore riutilizzabile, gli stadi inferiori vengono lasciati cadere per poi essere recuperati. Purtroppo il sito di lancio di trova nella zona centro-settentrionale della Cina e questo significa che gli stadi inferiori possono raggiungere aree abitate, come accaduto per questo lancio.

Come mostrato sul social Weibo intorno alle 5 del mattino (ora locale) alcuni abitanti della contea di Guinan (provincia di Qinghai), a est del sito di lancio hanno ripreso dei video di un booster che cadeva dal cielo esplodendo al contatto con il suolo. Il razzo spaziale Lunga Marcia 2D utilizza come propellenti dimetilidrazina asimmetrica e tetraossido di azoto, che possono risultare tossici.

Le autorità locali erano informate della possibilità e avevano già emesso alcuni avvisi preventivi per evacuare le zone interessate, mentre il giorno successivo (14 ottobre), le squadre di emergenza sono arrivate sul sito per permettere di recuperare in sicurezza i resti del razzo spaziale. Non si segnalano danni o feriti ma si tratta di una situazione che la Cina difficilmente potrà sostenere a lungo considerando l'incremento dei lanci. Per ridurre i rischi, la nazione asiatica sta ampliando i siti di lancio verso il mare oltre a sviluppare vettori riutilizzabili. Video di questo tipo potrebbero essere, in futuro, solo un lontano ricordo.