L'Intelligenza Artificiale si ispira a Darwin: un approccio evoluzionistico allo sviluppo

La teoria evoluzionistica della selezione naturale elaborata all'inizio della seconda metà del '800 da Charles Darwin potrebbe rappresentare un punto di partenza per la realizzazione di Intelligenze Artificiali più avanzate, in grado letteralmente di evolversi e portare alla scoperta di approcci completamente nuovi alla materia.

Un gruppo di ricercatori, coordinati da So Quoc Le, computer scientist per Google, si è infatti ispirato alla teoria dello scienziato britannico per realizzare il programma AutoML-Zero che ha lo scopo di individuare ed ottimizzare algoritmi AI senza nessun intervento umano e usando solamente concetti matematici di base e alla portata di uno studente di liceo. "Il nostro obiettivo ultimo è lo sviluppo di nuovi concetti di machine learning che nemmeno i ricercatori possano essere in grado di individuare" ha affermato Le.

La realizzazione di un algoritmo AI normalmente richiede molto tempo. Prendiamo per esempio le reti neurali, un tipo abbastanza comune di machine learning utilizzato per la traduzione di idiomi e per lo sviluppo di tecniche di guida autonoma. Queste reti imitano in maniera elementare la struttura del cervello umano, e imparano cosa fare da dati "di allenamento", rafforzando così le connessioni tra i loro neuroni artificiali. Di norma si procede a progettare piccole "sotto-reti" dedicate a compiti specifici - per esempio individuare i segnali stradali - che poi vengono connesse insieme per collaborare senza intoppi: un processo che può richiedere mesi di lavoro.

Ecco allora che i ricercatori guidati da Le hanno pensato di applicare la teoria della selezione naturale, per provare ad individuare una strada più rapida ed efficiente allo sviluppo di algoritmi AI. Si parte creando una popolazione di 100 algoritmi candidati, con la combinazione casuale di operazioni matematiche. Il programma AutoML-Zero li mette poi alla prova su un compito semplice: riconoscere se una foto ritrae un gatto oppure un camion.

In ogni ciclo il programma confronta le prestazioni degli algoritmi con quella di algoritmi progettati dall'uomo. Si realizzano quindi copie degli algoritmi che meglio si comportano che vengono "mutate" sostituendo, modificando o cancellando casualmente una parte di codice, creando così piccole variazioni del miglior algoritmo. Questa "prole" viene aggiunta alla popolazione di algoritmi già esistente, mentre gli algoritmi più vecchi vengono eliminati, e il ciclo si ripete proprio come in un processo evolutivo di società.

Il sistema crea migliaia di queste popolazioni in una sola volta, per scandagliare decine di migliaia di algoritmi al secondo fino a quando non individua una buona soluzione. AutoML-Zero usa poi alcuni stratagemmi per velocizzare la ricerca, per esempio scambiando occasionalmente algoritmi tra popolazioni per prevenire vicoli ciechi evoluzionistici, e rimuovere eventuali algoritmi duplicati.

Le ammette che questo approccio attualmente si comporta in maniera incerta su una serie di tecniche di machine learning classiche, comprese le reti neurali. Le soluzioni che individua sono semplici rispetto agli algoritmi più avanzati di oggi, ma il lavoro è una dimostrazione concettuale, ed egli è ottimista che possa essere scalato per creare nuove AI più complesse. Come? Le punta su una duplice strada: la prima è quella di focalizzarsi su problemi più piccoli invece che su un intero algoritmo, la seconda è quella di ampliare la libreria di operazioni matematiche e dedicare più risorse di calcolo per AutoML-Zero. "E' una direzione che ci interessa molto. E' la scoperta di qualcosa di davvero fondamentale che richiederebbe all'uomo molto tempo anche solo per immaginarlo" ha concluso Le.