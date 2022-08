Lo scorso mese di maggio in occasione dell'edizione 2022 della Google I/O, il CEO di Google Sundar Pichai aveva annunciato che la società avrebbe gradualmente aperto nei "mesi successivi" il suo modello sperimentale di intelligenza artifciale LaMDA 2 per un beta testing con gli utenti interessati. Da ieri i ricercatori della divisione AI di Google hanno comunicato che sono ora aperte le registrazioni per poter richiedere un accesso beta a LaMDA 2 e che saranno pian piano aperti a sempre più utenti.

LaMDA 2 è il modello di elaborazione del linguaggio naturale sviluppato dal colosso di Mountain View e che si è ritagliato già un posto tra le cronache nelle passate settimane, quando uno sviluppatore di Google è stato prima messo in congedo e poi licenziato poiché aveva pubblicamente dichiarato che vi era la possibilità che LaMDA fosse diventata in qualche misura "senziente".

I modelli di elaborazione del linguaggio naturale sono modelli AI pensati per analizzare il linguaggio umano che attualmente vengono utilizzati negli assistenti vocali, così che possano comprendere, interpretare ed eseguire comandi vocali anche se questi vengono espressi in maniera non esattamente formale.

Gli utenti beta potranno sperimentare LaMDA 2 in una sorta di sandbox controllata che prende il nome di AI Test Kitchen: gli accessi verranno distribuiti già immediatamente a piccoli gruppi di utenti su Android e per ora solo negli USA. Per le prossime settimane è previsto l'accesso anche su iOS, mentre non è chiaro se e quando il test verrà allargato anche ad altri Paesi e ad altri idiomi.

Google spiega che l'accesso beta offrirà una serie di demo guidate per mostrare agli utenti le capacità di LaMDA: "Imagine It" permetterà di nominare un luogo ed "offrire percorsi per esplorare la tua immaginazione", con "List It" si potrà comunicare un obiettivo o un argomento e l'AI lo suddividerà in un elenco di attività, mentre "Talk About It (Dogs Edition)" permetterà di avere una conversazione libera a tema canino, pensata per mostrare le capacità di LaMDA di restare in argomento anche se si cerca di deviare il discorso.