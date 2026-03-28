L'industria statunitense non è contenta della proposta NASA per le future stazioni spaziali commerciali

Secondo quanto riportato dopo un'udienza la Congresso statunitense, l'industria statunitense sarebbe contenta del nuovo piano della NASA per il futuro post-ISS e lo sviluppo delle stazioni spaziali commerciali.

Durante l'evento Ignition della NASA si è parlato di moltissimi argomenti, dalle future missioni Artemis fino alla base lunare permanente ma anche di navicelle a propulsione nucleare e, infine, delle operazioni post-ISS con le stazioni spaziali commerciali costruite da società statunitensi. Sembra quasi certo che l'agenzia, in accordo con i partner, potrebbero posticipare la fine della vita operativa della Stazione Spaziale Internazionale dal 2030 al 2032 ma questa non è l'unica novità.

Dave Cavossa (presidente della Commercial Spaceflight Federation) è il portavoce dell'industria che opera nel settore spaziale commerciale e quindi anche nella realizzazione delle stazioni spaziali commerciali e ha avuto modo di parlare in un'udienza al Congresso statunitense dopo lo svolgimento di Ignition.

La proposta di lanciare un modulo NASA che esegua il docking con la ISS al quale poi le altre stazioni spaziali commerciali potrebbero agganciarsi per eseguire le prime operazioni e poi successivamente separarsi sembra non sia piaciuta alle società secondo quanto riportato ArsTechnica e Space News.

Le stazioni spaziali commerciali e la NASA

Cavossa ha dichiarato che c'è preoccupazione e confusione nell'ambiente aerospaziale a seguito di quanto visto durante Ignition. In generale sembra mancare un'idea generale dei requisiti che la NASA richiederebbe per le nuove stazioni spaziali commerciali considerando che l'agenzia sarebbe uno dei principali clienti di queste realtà acquistando spazi e servizi senza dover contribuire direttamente al loro mantenimento.

L'agenzia spaziale statunitense non sembrerebbe essere convinta della riuscita delle operazioni da parte delle società attualmente coinvolte. La spesa da sostenere da parte dell'industria sarebbe nell'ordine di "qualche miliardo di dollari" per la costruzione e milioni di dollari all'anno per le operazioni e la manutenzione in orbita. La NASA invece stima che le società potranno arrivare fino a una spesa di 10 miliardi di dollari per la costruzione.

Per riuscire a sostenere le attività dell'economia orbitale saranno necessarie diverse missioni sia da parte delle agenzie spaziali (NASA, ESA, etc.) ma anche da società private e turisti spaziali. Con diverse opzioni la spesa potrebbe però scendere e questo renderebbe meno profittevoli le stazioni spaziali.

Il budget della NASA per le operazioni in LEO sarebbe di 250 milioni di dollari all'anno per circa dieci anni da dividere tra le varie realtà. Cifre piccole se si considerano le spese necessarie anche se non è ancora chiaro quante saranno le stazioni spaziali commerciali effettivamente operative.

Come riportato, alcune aziende credono che il nuovo approccio della NASA favorisca troppo Axiom Space e la sua Axiom Station, considerando che il Payload Power Thermal Module sarà un modulo che effettuerà il docking con la ISS per poi separarsi al momento opportuno, ricalcando quanto previsto dall'agenzia nella nuova proposta. Altre realtà avrebbero pensato a un approccio differente che ora dovrà essere adattato alla richiesta della NASA.

Joel Montalbano (amministratore associato della NASA) ha dichiarato come il mercato spaziale commerciale non sia in crescita come previsto, così come il turismo spaziale o le attività di ricerca a bordo della ISS. Come per altri piani, la NASA non vorrebbe avere un approccio con un solo vincitore ma avere più scelta così da evitare ripercussioni se i piani non dovessero concretizzarsi, il tutto però con budget ridotto.

Montalbano sottolinea come l'idea alla base del nuovo programma CLD (Commercial LEO Development) sia pensato per sviluppare i moduli e iniziare le prime operazioni in orbita sfruttando le risorse della ISS e poi separarsi quando saranno effettivamente pronti e collaudati.

Dopo la pubblicazione dell'articolo di ArsTechnica, lo stesso Isaacman ha scritto un lungo post su X indicando che "per essere chiari, la ISS ha una data di scadenza, come previsto dalla politica spaziale nazionale, che richiederà una transizione verso una o, idealmente, più stazioni spaziali commerciali. La storia recente della NASA, per quanto riguarda la realizzazione di grandi progetti in collaborazione con l'industria e il loro rispetto dei tempi e del budget, non è impeccabile, come evidenziato nella maggior parte dei rapporti dell'OIG. Pertanto, è comprensibile che vogliamo fare le cose per bene".

L'amministratore della NASA ha anche aggiunto che l'agenzia ha pubblicato le richieste di informazioni per l'industria e ora si attende il loro riscontro concludendo che "avendo personalmente investito centinaia di milioni di dollari in voli spaziali commerciali e avendo una conoscenza piuttosto approfondita del mercato nazionale e internazionale, non desidero altro che si crei una domanda tale da permettere a molte persone di vivere e lavorare nello Spazio un giorno".