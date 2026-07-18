L'India raggiunge un nuovo traguardo: la società privata Skyroot Aerospace ha lanciato un razzo spaziale Vikram-1

L'India raggiunge un nuovo traguardo: la società privata Skyroot Aerospace ha lanciato un razzo spaziale Vikram-1

Nelle scorse ore l'India ha raggiunto un nuovo importante obiettivo nel settore spaziale. La società privata Skyroot Aerospace ha lanciato con successo il razzo spaziale leggero Vikram-1 portando in orbita due Cubesat.

di pubblicata il , alle 20:24 nel canale Scienza e tecnologia
ISROSkyroot Aerospace
 

Nel corso degli ultimi anni il mercato dei lanci spaziali ha visto un cambiamento radicale. Sono nate diverse società private dedicate a portare in orbita carichi utili scientifici e commerciali. Negli USA, SpaceX è uno degli esempi di maggior successo ma anche la Cina ha intrapreso una strada simile. L'India sembra voler seguire i passi delle altre nazioni e un primo traguardo è stato raggiunto da Skyroot Aerospace che ha lanciato il razzo spaziale Vikram-1 per la missione Aagaman.

Il lancio è avvenuto alle 8:35 di oggi (ora italiana) dal Satish Dhawan Space Centre. Il razzo spaziale Vikram-1 è una soluzione leggera dedicata a piccoli satelliti, Cubesat, microsat e costellazioni dalla massa ridotta. In particolare per questa missione di test sono stati portati in orbita i due Cubesat SCOPE e Grahaa che sono stati portati in orbita bassa terrestre.

skyroot

La società privata indiana Skyroot Aerospace aveva lanciato in precedenza un lancio suborbitale con un razzo spaziale Vikram-S il 18 novembre 2022. Questa però è la prima missione orbitale ed è notevole che abbia avuto successo completo, anche se si tratta di un vettore relativamente semplice e non molto potente. Le prestazioni del vettore Vikram-1 indicano una capacità di portare fino a 350 kg in LEO o fino a 250 kg in orbita eliosincrona.

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Il razzo spaziale ha una struttura realizzata completamente in materiali compositi e fibra di carbonio con 4 stadi. I primi 3 stadi utilizzano propellente allo stato solido mentre il quarto stadio utilizza monometilidrazina, con il propulsore che può essere riacceso per modifiche orbitali. L'altezza complessiva del vettore è pari a circa 24 metri con un diametro di 1,7 metri.

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In futuro Skyroot Aerospace sta pensando di lanciare una soluzione più potente e complessa chiamata Vikram-2. In questo caso ci saranno propellenti liquidi criogenici riuscendo a portare in orbita fino a 900 kg in LEO e fino a 600 kg in orbita eliosicrona. Il primo lancio di questo modello è previsto nel 2027. Insieme alle future missioni spaziali in orbita bassa terreste e verso la Luna, l'India sta dimostrando di voler investire massicciamente nello Spazio. Questo porterà in futuro a creare una propria stazione spaziale ma anche degli equipaggi sulla superficie lunare.

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