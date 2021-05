Il miliardario giapponese Maezawa pronto a volare sulla ISS, la Luna può attendere

Prima della Luna, tappa sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale).

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa (creatore di Zozotown, il più grande sito di vendita di moda al dettaglio del Giappone) ha annunciato che, prima della missione dearMoon del 2023 con SpaceX, l'8 dicembre salirà a bordo di una Soyuz grazie a Space Adventures per passare 12 giorni nello Spazio. Il lancio avverrà dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan.

Maezawa ha acquistato due sedili, uno per sé e uno per il suo assistente di produzione (Yozo Hirano), e ovviamente a bordo ci sarà anche un cosmonauta, Alexander Misurkin. "Sono così curioso, 'com'è la vita nello Spazio'? Ho intenzione di scoprirlo in prima persona e lo condividerò con il mondo sul mio canale YouTube", ha detto Yusaku Maezawa. Il ricco imprenditore ha già passato gli esami medici di rito e da giugno svolgerà tre mesi di addestramento per il volo spaziale presso il Centro di addestramento dei cosmonauti Yuri Gagarin di "Star City", in Russia.

"Siamo entusiasti per Maezawa-san, e siamo onorati di avergli offerto questa opportunità di volare nello Spazio", ha detto Eric Anderson, presidente e CEO di Space Adventures. "Questa è la prima volta che due persone comuni voleranno insieme, ed è la prima missione turistica sulla ISS in un decennio! Benvenuto nello spazio, Yusaku!". Space Adventures collabora con Roscosmos (l'Agenzia spaziale russa) sin dal 2001, quando vi fu il primo volo turistico spaziale. Da allora, sette persone hanno visitato la Stazione Spaziale Internazionale; Maezawa sarà l'ottavo e il primo dal Giappone.

Su Twitter, dopo aver dato l'annuncio, ha commentato: "Lavora duramente, rendi felici le persone, guadagna soldi, compra grandi sogni, visita posti meravigliosi, incontra persone, sperimenta grandi cose, cresci come persona e lavora di nuovo. Il ciclo si ripete. Il ciclo di realizzazione dei sogni. Possiamo persino andare nello Spazio".

Quella dell'imprenditore nipponico è solo una delle tante iniziative che vedranno dei privati andare nello Spazio nei prossimi mesi. L'Agenzia Spaziale Russa porterà sulla ISS un regista e un'attrice per le riprese di un film chiamato Challenge. Non va inoltre dimenticata la missione Inspiration4 con solo civili a bordo.

Il prossimo gennaio, infine, dagli Stati Uniti (Kennedy Space Center) partiranno tre uomini di affari - un canadese, uno statunitense e un israeliano. A bordo di una capsula SpaceX Dragon, e insieme a un astronauta NASA che lavora per Axiom Space, raggiungeranno la ISS. I tre hanno pagato 55 milioni di dollari a testa per questa opportunità.