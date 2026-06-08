L'IA sta prosciugando le riserve idriche: chi pagherà il conto dei data center?

L'infrastruttura fisica dell'intelligenza artificiale consuma acqua a ritmi industriali proprio mentre oltre il 63% degli Stati Uniti affronta una siccità straordinaria. Nel 2025 i data center dedicati all'elaborazione dei modelli IA hanno consumato quasi 1.000 miliardi di litri d'acqua, un volume pari al fabbisogno annuo di 1,8 milioni di cittadini americani. I server che alimentano chatbot, generatori di immagini e motori di ricerca consumano circa 2 miliardi di litri al giorno, eguagliando l'intera impronta idrica dell'industria globale dell'acqua in bottiglia.

Al contempo, le grandi aziende tecnologiche (Microsoft, Google, Amazon, Meta e OpenAI) portano avanti piani di espansione massicci sul territorio statunitense. Per evitare il surriscaldamento dei chip ad alte prestazioni, i complessi di calcolo si affidano a sistemi di raffreddamento evaporativo che consumano milioni di litri d'acqua al giorno per singola struttura. Questa impronta idrica si scontra con una crisi climatica che vede i bacini idrici ai minimi storici nel sud-est, nel Midwest e nel sud-ovest degli Stati Uniti.

La crisi delle risorse locali e il nodo delle tariffe elettriche

È da tempo che gli esperti avvisano a riguardo della problematica: Jon Meyer (assistente climatologo dello stato dell'Utah) avverte che l'idrologia dell'Ovest è ormai fuori sincronia rispetto ai ritmi storici, mentre in Colorado il manto nevoso montano si trova in condizioni critiche. Persino la Florida sta registrando la peggiore siccità del secolo, evidenziando una vulnerabilità sistemica. In Tennessee, la Tennessee Valley Authority (TVA) ha registrato livelli di deflusso idrico tra i quattro più bassi degli ultimi 152 anni. Ciononostante, lo stato sta diventando un polo nevralgico per l'infrastruttura IA, ospitando tra gli altri il colossale impianto xAI di Elon Musk a Memphis.

Le stime delle utility locali indicano che il raffreddamento di questo supercomputer richiederà milioni di litri di acqua al giorno, notizia che ha alimentato le proteste dei residenti che temono un collasso delle riserve idriche regionali.

La pressione non risparmia la rete elettrica. I data center richiedono una tale quantità di energia da costringere i fornitori a pianificare espansioni strutturali senza precedenti. In Georgia, l'infrastruttura locale ha ottenuto l'autorizzazione per incrementare la capacità produttiva del 50% per soddisfare la domanda dei server, mentre in Arizona si discute su chi debba finanziare gli adeguamenti di rete. Il rischio concreto è che i costi di trasmissione e potenziamento delle infrastrutture elettriche vengano scaricati sulle bollette delle famiglie.

Il dibattito rimane quindi sulla sostenibilità economica e sociale di questa transizione tecnologica. Mentre Wall Street premia i chip di NVIDIA e i giganti del cloud con valutazioni record, i territori che ospitano i server affrontano l'aumento dei costi dei servizi pubblici e la scarsità di risorse primarie. I dettagli analitici, provenienti da uno studio di Mordor Intelligence e pubblicati nel report di Barchart, evidenziano come la discrepanza tra i profitti dell'industria tecnologica e i costi infrastrutturali scaricati sui contribuenti stia diventando un fattore di forte tensione politica in diversi stati americani. Il problema era stato evidenziato di recente anche dall'ONU, all'interno di un rapporto dedicato.