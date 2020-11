L'IA può rilevare il Covid-19 nei soggetti asintomatici

Il virus Covid-19, come tristemente noto, sta facendo segnare un'importante seconda ondata con migliaia di persone contagiate ogni giorno, soprattutto in Europa. Una delle principali problematiche per i virologi riguarda l'individuazione dei cosiddetti soggetti asintomatici, apparentemente non infetti ma comunque in grado di trasmettere la malattia.

Come la tosse può consentire di rilevare il Covid-19

Per aiutare a frenare la diffusione del contagio da Covid-19, i ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale in grado di rilevare la presenza del virus anche nei soggetti asintomatici. Si tratta di un modello dall'enorme potenziale, che teoricamente può essere messo a disposizione della popolazione sotto forma di app per gli smartphone. In questo modo, potrebbe aiutare le persone a proteggersi dal contagio, tenendosi alla larga dai soggetti asintomatici che hanno contratto il virus.

I primi risultati sono molto promettenti. Il modello di intelligenza artificiale è stato addestrato su "decine di migliaia" di campioni di tosse e su una serie di frasi pronunciate dalle persone che hanno collaborato alla sperimentazione. Quando i ricercatori inseriscono nuove registrazioni della tosse nel modello, è possibile identificare con precisione le infezioni da Covid-19. Secondo i ricercatori, il sistema riconoscerebbe il 98,5% dei tipi di tosse riconducibili al Covid-19.

Il modo in cui le persone tossiscono, respirano e parlano può contenere piccoli indicatori che possono indicare una probabile infezione. Il sistema funziona non solo per i soggetti con sintomi, ma anche nel caso di infetti asintomatici.

La ricerca è partita prima della pandemia: i gruppi di ricerca del MIT, infatti, avevano già addestrato il loro modello di IA basandosi sulle registrazioni di migliaia di conversazioni telefoniche, individuando i colpi di tasse al fine di diagnosticare con precisione condizioni come la polmonite e l'asma. Al contempo i ricercatori hanno sviluppato modelli di intelligenza artificiale per analizzare la tosse e verificare se era possibile rilevare segni di Alzheimer, una malattia associata non solo al declino della memoria ma anche al degrado neuromuscolare e all'indebolimento delle corde vocali.

Allo scopo è stato allestito un algoritmo di machine learning basato su una rete neurale, e identificato con la sigla ResNet50. Il team ha addestrato una seconda rete neurale per distinguere gli stati emotivi, partendo dal presupposto che i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer esprimono frustrazione o indifferenza più frequentemente rispetto ai sentimenti di felicità o benessere. Una terza neurale, invece, è stata addestrata con una mole considerevole di tipi di tosse al fine di discernere i cambiamenti nelle prestazioni polmonari e respiratorie. Infine, il team ha combinato tutti e tre i modelli e ha sovrapposto un algoritmo per rilevare la degradazione muscolare. I risultati del test hanno mostrato che, insieme, lo stato delle corde vocali, i sentimenti, le prestazioni polmonari e respiratorie e la degradazione muscolare erano biomarcatori efficaci per diagnosticare la malattia. Altri dettagli si trovano sul sito del MIT.

I ricercatori stanno adesso cercando di capire come integrare il sistema di intelligenza artificiale in un'app che possa essere alla portata di tutti. Il team deve ancora completare lo sviluppo e, ovviamente, ottenere l'approvazione della FDA (Food and Drug Administration) prima che il sistema possa essere distribuito su larga scala.

I prossimi saranno messi cruciali nel tentativo di contenere il contagio, dove il mondo medico-scientifico dovrà profondere il massimo sforzo. I vaccini in fase di sperimentazione e le cure basate su anticorpi monoclonali in questa fase rappresentano la principale risorsa per la lotta alla pandemia.