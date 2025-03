L'FAA apre un'indagine sull'ottavo volo di Starship, SpaceX inizia i test di Ship 35 e mostra nuove immagini e video

Il 7 marzo si è tenuto l'ottavo volo del razzo spaziale riutilizzabile Starship di SpaceX che non si è concluso come previsto dai piani. Se Super Heavy Booster 15 è riuscito a rientrare al pad di lancio per essere "catturato al volo" dalle bacchette di Mechazilla per Ship 34 la sorte è stata simile a quanto visto durante il settimo volo con protagonista Ship 33. Entrambi questi secondi stadi sono di seconda generazione e dovrebbero aver subito diversi aggiornamenti tecnici e ingegneristici oltre ad aumentare l'altezza da 50 metri a 52 metri.

Le informazioni su quanto accaduto durante l'ottavo volo di Starship saranno probabilmente rilasciate come un aggiornamento da parte di SpaceX stessa, come avvenuto negli scorsi giorni per il settimo volo. Come da prassi in questi casi l'FAA (Federal Aviation Administration) ha aperto un'indagine sull'incidente in collaborazione con la società statunitense così da appurare quanto accaduto e come poter risolvere o mitigare i problemi per i prossimi tentativi di lancio.

View under the launch mount as Super Heavy's 33 Raptor engines ignite on Starship's eighth flight test pic.twitter.com/WRCazkhyXs — SpaceX (@SpaceX) March 9, 2025

Sul sito dell'agenzia si legge che "l'FAA richiede a SpaceX di eseguire un'indagine sulla perdita del veicolo di Starship durante le operazioni di lancio il 6 marzo. Durante l'evento, l'FAA ha attivato un'area di sicurezza per i detriti e ha brevemente rallentato gli aerei fuori dall'area in cui i detriti del veicolo spaziale stavano cadendo o hanno fermato gli aeromobili nella loro posizione di partenza".

Side-by-side shot of returning boosters with different returning approaches during Flight 7 & 8 from the same remote spot.@NASASpaceflight https://t.co/8fHUmWBAWa pic.twitter.com/7Iofum3Mcx — Jay L. DeShetler (@jdeshetler) March 9, 2025

SpaceX, dopo il problema di Starship si guarda a Ship 35

Secondo quanto visibile nei video degli utenti e durante lo streaming ufficiale, Ship 34 potrebbe aver subito prima la rottura di parte delle condutture che portano il propellente ai motori scatenando un incendio (dopo circa 7,5 minuti dal decollo). Successivamente c'è stata un'esplosione e la perdita di un motore Raptor ottimizzato per il vuoto (RVac) con lo stadio che ha iniziato a perdere l'assetto ruotando su sé stesso. Poco tempo dopo Ship 34 si è disintegrata rientrando nella parte più bassa dell'atmosfera in una zona vicino alla Florida e Key West.

Ora SpaceX sta pensando a come risolvere i problemi che hanno afflitto Ship 33 e Ship 34 con Ship 35. Questa unità sta per eseguire le prove di tenuta criogenica nel sito di test di Massey (Starbase, Texas) per poi installare i 6 motori Raptor e le modifiche ingegneristiche utili. Ship 35 sarà impiegata insieme a Super Heavy Booster 16 per il nono volo di Starship. Il nono tentativo avrebbe potuto segnare l'esecuzione della doppia cattura del primo e del secondo stadio grazie alle due torri di lancio Pad A e Pad B di Starbase. A causa del fallimento dell'ottavo lancio però è (quasi) certo che SpaceX punterà a ottimizzare le Ship di seconda generazione in modo tale da completare il profilo missione che prevede l'ammaraggio nell'Oceano Indiano al largo delle coste dell'Australia.

Watch as air traffic clears the debris zones pic.twitter.com/1lQayfAbFz — Scott Manley (@DJSnM) March 7, 2025

Non è ancora chiaro quando potrebbe essere eseguito il nono test del grande razzo spaziale riutilizzabile ma è possibile che dovremo attendere più che tra il settimo e l'ottava e quindi oltre un mese. La società statunitense fornirà dettagli in seguito, quando ci sarà la revisione completa dei dati del precedente tentativo e verranno apportare le modifiche correttive.