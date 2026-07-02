L'FAA apre ai voli commerciali supersonici sul territorio statunitense in vista del debutto dei nuovi aeroplani

Negli scorsi giorni Sean P. Duffy (Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti) e l'FAA hanno annunciato un piano per cambiare le leggi riguardanti i voli commerciali supersonici sul territorio statunitense in vista del debutto dei nuovi aeroplani.

Lo sviluppo del prototipo NASA X-59 QueSST è solo una parte del progetto che vedrà l'introduzione nel corso degli anni di nuovi aeroplani che verranno impiegati per voli commerciali supersonici che potranno sorvolare il territorio statunitense non arrecando danni o disturbo alla popolazione. Questo permetterà di superare le limitazioni del Concorde e aprire nuove rotte e, di conseguenza, esplorare un potenziale mercato.

Negli scorsi giorni Sean P. Duffy (Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti) ha annunciato che l'FAA (Federal Aviation Administration) sta compiendo un passo decisivo verso l'apertura dei cieli continentali statunitensi ai voli commerciali supersonici. Si tratta di un traguardo reso possibile da innovazioni tecnologiche che permetteranno di far volare questi velivoli in sicurezza senza generare il fastidioso boom sonico.

L'FAA e i voli commerciali supersonici sul territorio USA

Una volta operativi, gli aeroplani supersonici di nuova generazione ridurranno drasticamente i tempi di percorrenza, accelerando gli spostamenti di persone e merci. La proposta di regolamentazione presentata introduce uno standard di certificazione basato sui livelli di rumore per gli aeromobili supersonici, e la FAA prevede di presentare entro la fine dell'anno una seconda proposta dedicata specificamente agli standard di rumorosità durante le fasi di atterraggio e decollo. Insieme, queste due misure forniranno ai produttori le linee guida necessarie per finalizzare i loro progetti e portare queste innovazioni sul mercato.

Duffy ha dichiarato "ripristinare il volo supersonico sopra la terraferma non riguarda solo la velocità, ma significa liberare l'innovazione americana e inaugurare una nuova Età dell'Oro dei viaggi" aggiungendo poi che è anche grazie all'amministrazione Trump si stia lavorando a ritmo serrato per consentire in sicurezza questo nuovo salto tecnologico nell'aviazione.

Bryan Bedford (amministratore della FAA) ha spiegato che i progressi compiuti nell'ingegneria aerospaziale, nella scienza dei materiali, nella riduzione del rumore e nei nuovi concetti operativi permetteranno di eliminare il tradizionale boom sonico, aprendo così la strada all'abolizione del divieto risalente agli anni '70 sul volo supersonico sopra il territorio statunitense, pur mantenendo un impatto acustico minimo per le comunità residenti lungo le rotte e in prossimità degli aeroporti.

Secondo quanto riportato, l'FAA punta a completare l'iter di finalizzazione di entrambe le normative entro la metà del 2027. Dal punto di vista tecnico, gli aeromobili che viaggiano a velocità supersoniche (ovvero pari o superiori a Mach 1) raggiungono circa 1240 km/h, contro i circa 885-965 km/h tipici dei voli commerciali convenzionali. Uno degli aspetti chiave per rendere possibile il volo supersonico riguarda proprio la riduzione del rumore percepito a causa del boom sonico: una delle tecniche impiegate a questo scopo è il cosiddetto "Mach cutoff", un metodo che sfrutta la combinazione tra design dell'aeromobile, condizioni atmosferiche, velocità e altitudine per far sì che il boom sonico si pieghi e si rifranga tornando verso l'atmosfera superiore, riducendo così in modo significativo il suo impatto al livello del suolo. L'Ordine Esecutivo 14304 chiamato "Leading the World in Supersonic Flight", richiederà alla FAA di stringere accordi di sicurezza aerea con le autorità aeronautiche straniere per garantire l'operatività internazionale sicura di questi velivoli supersonici.

Una prima risposta positiva dall'annuncio di Duffy è arrivato da Blake Scholl (fondatore e CEO di Boom Supersonic). Boom Supersonic ha intenzione di introdurre nei prossimi anni un aeroplano supersonico commerciale a ridotto boom sonico chiamato Overture che sta venendo sviluppato grazie al prototipo XB-1.

Scholl ha scritto in merito alle dichiarazioni dell'FAA che "l'FAA ha ufficialmente annunciato la definizione delle regole per legalizzare il volo supersonico, incluso l'approccio Boomless Cruise ("Mach cutoff") che abbiamo dimostrato sull'XB-1. Si tratta di un passo importante verso il rinascimento supersonico" aggiungendo poi "ricordo di aver detto al team di Boom Supersonic nel 2017: probabilmente non possiamo cambiare la legge sul volo supersonico sulla terraferma, ma proviamoci comunque. Il Mondo è più malleabile di quanto ci insegnino a credere".