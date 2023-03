L'Europa vuole regolare l'Intelligenza Artificiale ma forse è già in ritardo

L'esplosione dell'Intelligenza Artificiale ha letteralmente creato un problema di fondo tra chi l'ha progettata e chi invece ne subisce le conseguenze di utilizzo. Ci si chiede a questo punto fin dove è possibile spingersi con questo tipo di tecnologie per non creare problemi al prossimo. Se lo chiede l'Europa che vuole in qualche modo correre ai ripari e tutelare i propri cittadini e vorrebbe metterlo in atto con un regolamento, il cosiddetto ''Ai Act'' ossia un atto normativo organico sull'Intelligenza Artificiale che mai stato messo in discussione dall'Europarlamento.

L'accelerazione da parte degli organi europei va di pari passo con quella dell'esplosione di ChatGPT e di tutto quello che ne è conseguito. Di fatto però quello che sembra agli occhi dei più esperti è un ritardo formale da parte della politica nel seguire effettivamente quelli che sono i tempi di sviluppo di queste tecnologie e in generale di tutte le tecnologie che prendono piede ben più velocemente rispetto ad una ipotetica risposta normativa. E proprio l'Ai Act, presentato nel 2021, deve ancora venire discusso e poi votato dall'Europarlamento ad aprile e successivamente negoziato nel trilogo: Parlamento, Commissione e Consiglio dell'Unione europea, con tempi che si prospettano sicuramente non brevi.

Ai Act: di cosa parla il regolamento europeo?

L'Ai Act ha ''l'obiettivo di difendere i diritti con la necessità di competere in un mercato globale in stadio avanzato" queste le parole dell'europarlamentare Brando Benifei, correlatore del regolamento. L'idea è quella di fronteggiare sostanzialmente le sfide poste da ChatGPT con un regolamento che dovrà possedere un ''testo con un meccanismo che lo renda adattabile a future sfide, per quanto possibile". Sì, perché lo sviluppo di queste nuove tecnologie si evolve in modo quasi quotidiano e l'idea di fissarle in un regolamento statico potrebbe avere risvolti più negativi che positivi per la difesa dei cittadini o di chi comunque utilizza questo tipo di tecnologie.

Oltretutto tra Consiglio Europeo e Parlamento ci sono molte idee opposte che devono ancora essere messe a giudizio e che potrebbe far slittare l'idea di un'approvazione rapida del regolamento. E parliamo di posizioni contrapposte sul riconoscimento facciale in tempo reale, sui sistemi di identificazione delle emozioni, il rischio della disinformazione con ChatGPT o ancora il rischio di sostenere regimi che utilizzano l'Intelligenza Artificiale per la repressione. Insomma su molti altri aspetti c'è della controversia tra Parlamento, Consiglio e Commissione e l'idea è quella di trovare la quadra proprio entro primavera per dare un seguito al regolamento.

Per alcuni però rilasciare un regolamento che tenga ''a bada'' l'Intelligenza Artificiale o che comunque permetta di difendere chi la utilizza o chi magari la subisce, potrebbe comunque non essere utile o completamente utile soprattutto in base alla definizione che si darà di Intelligenza Artificiale nel regolamento. Se infatti si pretenderà di descrivere l'AI come una ''lista di metodi creati dal machine learning'' non si farà altro che permettere di aggirare facilmente il regolamento. Sì, perché ci saranno aziende che in qualche modo creeranno ''metodi non AI'' capaci però di funzionare come Intelligenza Artificiale.

L'idea sarebbe quella di creare un regolamento che andasse a considerare tutte le parti, o per meglio dire le componenti, di un'Intelligenza Artificiale e non in maniera più generale perché la tecnologia che sta alla base di un sistema di AI è fatta di ''componenti'' e dunque sarebbe necessario considere un regolamento per tenere a bada ogni tipo di componente.

Insomma la questione è veramente difficile e non sarà sicuramente facile realizzare in tempi brevi un regolamento sull'Intelligenza Artificiale che sia veramente efficace e soprattutto che sia ''adattabile nel tempo''. Di certo quello che sappiamo è che queste nuove tecnologie avanzano a ritmi forsennati e se ci si vuole in qualche modo ''difendere'' non si può fare altro che correre ai loro ritmi per non rimanere indietro.