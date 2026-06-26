L'Europa non è pronta per questa ondata di calore: l'immagine dal satellite ESA fa paura
L'Europa è di nuovo nella morsa del caldo record: temperature estreme mettono alla prova infrastrutture e salute pubblica, mentre la scienza evidenzia il legame con il cambiamento climaticodi Nino Grasso pubblicata il 26 Giugno 2026, alle 11:11 nel canale Scienza e tecnologia
L'Europa ha registrato la sua seconda ondata di calore più intensa dell'anno, infrangendo nuovi record termici e mettendo a dura prova la resilienza del continente. La Francia, in particolare, ha toccato il suo giorno più caldo di sempre, con picchi che hanno superato i 44°C in diverse località, mentre il 23 giugno ha segnato la giornata di giugno più calda mai rilevata. Questo scenario ha causato circa 40 annegamenti in corpi idrici, presumibilmente come tentativo di sfuggire all'afa, e ha lasciato migliaia di persone senza elettricità.
Anche il Regno Unito ha risentito pesantemente della situazione, con temperature che hanno raggiunto i 36°C in alcune regioni. Diverse scuole hanno cancellato le lezioni e i servizi ferroviari hanno subito pesanti ritardi, tanto che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito Londra una città "sotto ebollizione". Proprio mentre la capitale ospita la sua Settimana d'Azione per il Clima, il servizio meteorologico britannico ha emesso un'allerta rossa per molteplici aree, indicando previsioni di un clima eccezionalmente caldo e umido con probabili ripercussioni sulla popolazione generale. Avvertimenti simili sono stati diramati anche in Svizzera e Spagna.
Emma Howard Boyd, già a capo della London Climate Resilience Review e ora presidente della National Heat Risk Commission nel Regno Unito, ha sottolineato una criticità di alto profilo: le infrastrutture del paese non sono state concepite per un clima come quello attuale. Il problema, spiega, non riguarda solo le abitazioni, spesso prive di aria condizionata. Anche elementi apparentemente minori, come gli ascensori malfunzionanti negli edifici multipiano, possono trasformarsi in situazioni letali in caso di emergenza, come un incendio. La London Climate Resilience Review ha documentato il guasto di ben 18 ascensori in blocchi di edilizia popolare, all'interno di un singolo borgo cittadino, durante l'ondata di calore del 2022.
La strada tracciata dalle politiche nazionali per affrontare il cambiamento climatico, ha aggiunto Boyd, deve necessariamente considerare i soggetti più vulnerabili allo stress da calore, tra cui bambini, anziani e donne incinte. La tragicità di tale scenario si è manifestata lunedì in Francia, dove due bambini hanno perso la vita all'interno di un'auto surriscaldata. Il caldo estremo compromette anche funzioni corporee essenziali, come il sonno e la capacità di svolgere attività fisica.
Lo sguardo del satellite sulla temperatura del suolo
Per molti scienziati del clima, il legame tra la frequenza e la durata di queste ondate di calore e i cambiamenti climatici è evidente e non può essere sottovalutato.
In questo contesto di emergenza, la tecnologia satellitare fornisce dati cruciali. Un'immagine, catturata il 23 giugno dal satellite Copernicus Sentinel-3, rivela un aspetto di sostanza: la temperatura della superficie terrestre (Land Surface Temperature, LST). A differenza della temperatura dell'aria, l'LST misura quanto il suolo stesso si surriscalda, un valore spesso molto più elevato poiché roccia e asfalto assorbono calore per l'intera giornata. Il Sentinel-3, grazie ai suoi sensori termici, monitora la superficie terrestre, gli oceani, i ghiacci e l'atmosfera, fornendo un supporto di alto profilo sia per la risposta immediata agli eventi meteorologici sia per il monitoraggio climatico a lungo termine.
14 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
davvero, invece di agitare degli immensi ventagli stanno li con le mani in mano! Remigrazione!
Guess what? sei TU che devi fare qualcosa in primis. Smettiamola di scaricare sempre le responsabilità agli altri. Hai bisogno della badante da bruxelles che ti dice cosa devi fare per comportarti in maniera etica?
Basterebbe eliminare qualche miliardo di persone. Inizierei dai sacrificabili come i complottisti e antiscientifici.
Sta a vedere che adesso la delinquenza importata da islamici fan della sharia e dei macumbiani africani è meno importante di un paio di grado durante la giornata
In Italia l'8% di immigrati è responsabile del 30% dei reati, a questi aggiungici gli "italiani" di seconda generazione che non vengono conteggiati nelle statistiche degli immigrati.
E comunque sia NO, l'UE non sta trattando seriamente nemmeno quel tema.
In Italia l'8% di immigrati è responsabile del 30% dei reati, a questi aggiungici gli "italiani" di seconda generazione che non vengono conteggiati nelle statistiche degli immigrati.
E comunque sia NO, l'UE non sta trattando seriamente nemmeno quel tema.
Si...un paio di gradi, cosa vuoi che sia, risparmieremo d'inverno
Risparmieremo anche sugli incidenti o disagi a causa delle gelate nelle strade ad elevate percorrenza in inverno, su questo puoi starne ancora più certo.
Risparmieremo anche sugli incidenti o disagi a causa delle gelate nelle strade ad elevate percorrenza in inverno, su questo puoi starne ancora più certo.
e anche sulle pensioni di quei parassiti straccioni senza aria condizionata! Come cavallette cadranno!!
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".