L'Europa non è pronta per questa ondata di calore: l'immagine dal satellite ESA fa paura

L'Europa è di nuovo nella morsa del caldo record: temperature estreme mettono alla prova infrastrutture e salute pubblica, mentre la scienza evidenzia il legame con il cambiamento climatico

L'Europa ha registrato la sua seconda ondata di calore più intensa dell'anno, infrangendo nuovi record termici e mettendo a dura prova la resilienza del continente. La Francia, in particolare, ha toccato il suo giorno più caldo di sempre, con picchi che hanno superato i 44°C in diverse località, mentre il 23 giugno ha segnato la giornata di giugno più calda mai rilevata. Questo scenario ha causato circa 40 annegamenti in corpi idrici, presumibilmente come tentativo di sfuggire all'afa, e ha lasciato migliaia di persone senza elettricità.

Anche il Regno Unito ha risentito pesantemente della situazione, con temperature che hanno raggiunto i 36°C in alcune regioni. Diverse scuole hanno cancellato le lezioni e i servizi ferroviari hanno subito pesanti ritardi, tanto che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito Londra una città "sotto ebollizione". Proprio mentre la capitale ospita la sua Settimana d'Azione per il Clima, il servizio meteorologico britannico ha emesso un'allerta rossa per molteplici aree, indicando previsioni di un clima eccezionalmente caldo e umido con probabili ripercussioni sulla popolazione generale. Avvertimenti simili sono stati diramati anche in Svizzera e Spagna.

Emma Howard Boyd, già a capo della London Climate Resilience Review e ora presidente della National Heat Risk Commission nel Regno Unito, ha sottolineato una criticità di alto profilo: le infrastrutture del paese non sono state concepite per un clima come quello attuale. Il problema, spiega, non riguarda solo le abitazioni, spesso prive di aria condizionata. Anche elementi apparentemente minori, come gli ascensori malfunzionanti negli edifici multipiano, possono trasformarsi in situazioni letali in caso di emergenza, come un incendio. La London Climate Resilience Review ha documentato il guasto di ben 18 ascensori in blocchi di edilizia popolare, all'interno di un singolo borgo cittadino, durante l'ondata di calore del 2022.

La strada tracciata dalle politiche nazionali per affrontare il cambiamento climatico, ha aggiunto Boyd, deve necessariamente considerare i soggetti più vulnerabili allo stress da calore, tra cui bambini, anziani e donne incinte. La tragicità di tale scenario si è manifestata lunedì in Francia, dove due bambini hanno perso la vita all'interno di un'auto surriscaldata. Il caldo estremo compromette anche funzioni corporee essenziali, come il sonno e la capacità di svolgere attività fisica.

Lo sguardo del satellite sulla temperatura del suolo

Per molti scienziati del clima, il legame tra la frequenza e la durata di queste ondate di calore e i cambiamenti climatici è evidente e non può essere sottovalutato.

In questo contesto di emergenza, la tecnologia satellitare fornisce dati cruciali. Un'immagine, catturata il 23 giugno dal satellite Copernicus Sentinel-3, rivela un aspetto di sostanza: la temperatura della superficie terrestre (Land Surface Temperature, LST). A differenza della temperatura dell'aria, l'LST misura quanto il suolo stesso si surriscalda, un valore spesso molto più elevato poiché roccia e asfalto assorbono calore per l'intera giornata. Il Sentinel-3, grazie ai suoi sensori termici, monitora la superficie terrestre, gli oceani, i ghiacci e l'atmosfera, fornendo un supporto di alto profilo sia per la risposta immediata agli eventi meteorologici sia per il monitoraggio climatico a lungo termine.