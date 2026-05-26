Negli scorsi giorni l'equipaggio della missione Shenzhou-23 ha raggiunto la stazione spaziale Tiangong per avvicendarsi a Shenzhou-21 che è stato nello Spazio per circa 6,7 mesi. Il nuovo gruppo di astronauti starà in orbita per un anno.

Nella seconda metà di aprile è stata condotta la terza attività extraveicolare dell'equipaggio Shenzhou-21. Ora la missione di questi taikonauti sta volgendo al termine sostituiti dagli astronauti della missione Shenzhou-23 che sono arrivati a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong negli scorsi giorni. Ricordiamo che la missione Shenzhou-22 è stata sostanzialmente "assorbita" dalle due precedenti per il guasto alla capsula Shenzhou-20.

Il lancio della missione Shenzhou-23 è avvenuto alle 17:08 del 24 maggio (ora italiana) dallo Jiuquan Satellite Launch Center utilizzando un razzo spaziale Lunga Marcia 2F Y23. Il docking con il modulo principale Tianhe della CSS è avvenuto dopo 3,5 ore. I taikonauti Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying hanno potuto incontrare i colleghi Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhhang che erano già a bordo di Tiangong scambiandosi un primo saluto e iniziando la transizione tra i due equipaggi.

Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying sono rispettivamente ingegnere di volo, il pilota e una specialista del carico utile. Zhu Yangzhu aveva già partecipato alla missione Shenzhou-16 nel 2023 mentre gli altri due membri sono novizi. Lai Ka-ying è il primo membro proveniente da Hong Kong a bordo di Tiangong mentre è la quarta astronauta dopo Liu Yang, Wang Yaping e Wang Haoze.

Shenzhou-21 ha invece trascorso 204 giorni nello Spazio, diventando attualmente l'equipaggio con la missione più duratura, ma che dovrebbe essere superato dal nuovo gruppo. Infatti una delle novità più interessanti della missione Shenzhou-23 è che la sua durata non sarà di circa 6 mesi ma di circa 1 anno. Questo permetterà di far sperimentare agli astronauti l'assenza di peso e la microgravità per un periodo prolungato, così da raccogliere dati per le future missioni nello Spazio profondo (tra Luna e Marte).

Zhang Jingbo (portavoce della CMSA) ha dichiarato "assegnare un astronauta a un soggiorno in orbita di un anno non è semplicemente raddoppiare la durata di due missioni di sei mesi". Bian Qiang (esperto del Centro Astronauti cinese) ha aggiunto che "per affrontare queste sfide, abbiamo rafforzato la forma fisica degli astronauti e le riserve di varie funzioni fisiologiche, intensificando al contempo l'allenamento nella resilienza psicologica e nella compatibilità dell'equipaggio".

Come in passato, Shenzhou-23 condurrà più di 100 progetti scientifici ed esperimenti ingegneristici, tra scienza dei materiali, comportamento dei fluidi in microgravità, sviluppo di farmaci in microgravità e molto altro. Nel carico utile sono presenti anche semi di riso che dovranno crescere nello Spazio generando almeno due generazioni. Microorganismi e piante saranno esposte alle radiazioni all'esterno dei moduli per comprendere l'impatto sul loro sviluppo.