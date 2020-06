L'eolico offshore arriva anche in Italia: previsto un progetto da 250 MW a largo di Marsala

Negli ultimi tempi vi abbiamo spesso parlato di interessanti progetti legati al mondo dell'eolico offshore, ovvero impianti realizzati in mare a largo della costa dove il vento abbonda e la presenza di turbine con pale di oltre 100 m di diametro, come ad esempio l'iniziativa degli Stati Uniti o il progetto di Siemens per singoli generatori fino 15 MW di potenza e diametro delle pale di ben 222 m.

Tale tecnologia sbarca anche in Italia con il progetto denominato 7Seas Med, primo nel Mar Mediterraneo, che prevede l'installazione di 25 pale eoliche, da 15 MW ciascuna, installate su piattaforme galleggianti.





Il sito scelto per questo parco si troverebbe a 35 km a largo della costa della cittą siciliana di Marsala, nella zona di mare che divide l'isola italiana dalla Tunisia, dove le acque risultano profonde oltre 300 m, per questo si č dovuti ricorrere a piattaforme galleggianti e non a tradizionali sistemi di ancoraggio al fondale.

Il progetto risulta gią presentato al ministero dell’Ambiente e al ministero delle Infrastrutture prima dell'emergenza Covid-19 con lo svolgimento dei lavori che dovrebbe essere acquisito da una societą danese, il tutto finanziato da un fondo mondiale specializzato in grandi progetti di energia rinnovabile.





Se tutto si svolgerą secondo i pianti prefissati tale cantiere eolico 7Seas Med dovrebbe iniziare nel 2023 e non impiegare molto tempo ad essere completato vista l'assenza di fondazioni da realizzare ma del solo posizionamento delle strutture galleggianti e relative turbine.