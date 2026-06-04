L'Economist dice di non dare la colpa all'IA per il crollo dei lavori tech. Per ora...

Tre fonti uscite tutte tra l'aprile e il maggio del 2026 raccontano tre cose che sembrano in disaccordo. Le ho messe in fila, una dopo l'altra, e secondo me il disaccordo è solo apparente. Quando le leggi nell'ordine giusto smettono di rassicurarti.

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Il 13 aprile l'Economist ha pubblicato un articolo con un titolo che è già una presa di posizione: il crollo dei posti di lavoro tech è reale, ma non incolpate l'IA, almeno non ancora. Negli Stati Uniti mancano oltre mezzo milione di posti di lavoro tech rispetto alla traiettoria che il settore seguiva prima. San Francisco, il cuore simbolico dell'industria, ha perso il 3% dell'occupazione complessiva dall'inizio del 2023. Oracle, Block, Amazon, Meta tagliano davvero, e la crescita degli organici dei grandi nomi tra il 2022 e il 2025 è stata vicina allo zero.

La tesi dell'Economist è che la causa di tutto questo non sia l'intelligenza artificiale, o almeno non per ora. La spiegazione più prudente è quella di una correzione dopo l'iperassunzione del periodo pandemico, quando il capitale costava poco e le aziende hanno assunto oltre misura, esattamente come avevano fatto nei mesi della bolla dot-com. Adesso che i tassi sono più alti ridimensionano. A sostegno, l'articolo cita un sondaggio condotto su imprese di Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Germania, secondo cui l'IA avrebbe avuto un impatto «essenzialmente zero» sull'occupazione negli ultimi tre anni. Quando un dirigente dà la colpa dei licenziamenti all'IA, suggerisce l'Economist, spesso sta solo raccontando una storia che agli investitori suona meglio. Quella cosa io la chiamo AI washing, attribuire i tagli all'IA quando la ragione vera è la pressione sui margini.

Il problema, e il motivo per cui scrivo questo pezzo, è che «non è colpa dell'IA» e «l'IA non è ancora in grado di prendersi quei lavori» sono due frasi diverse, e l'articolo lascia che il lettore le confonda. Per tenerle separate servono altre due fonti, uscite nelle stesse settimane, che misurano cose che l'Economist non misura. Le metto in fila in tre gradini: cosa l'IA sa fare, quanto lavoro potrebbe in teoria toccare, e quanto ne sta toccando davvero adesso.

Primo gradino: la capacità, cioè cosa il modello sa fare da solo

Il primo numero viene da METR, un gruppo indipendente che valuta i modelli di linguaggio. La misura che hanno inventato si chiama orizzonte temporale, e vale la pena spiegarla con calma perché è il dato attorno a cui ruota tutto il resto. L'orizzonte temporale è la lunghezza della catena di compiti che un modello porta a termine da solo, senza che una persona lo riprenda per mano, con un'affidabilità del 50%. Tradotto: se a un essere umano esperto un certo lavoro richiede due ore, e il modello lo completa da solo metà delle volte, l'orizzonte di quel modello è di due ore.

Questo è il dato che tiro fuori ogni volta che qualcuno mi dice che l'IA fa solo le singole mansioni e non i mestieri interi. Perché un mestiere è tenuto insieme da quella che chiamo la colla, il costo di coordinare i vari pezzi di lavoro, decidere cosa fare prima e cosa dopo, tenere il filo. L'orizzonte temporale misura proprio quanta di quella colla la macchina regge da sola. Quando il modello porta avanti una sequenza lunga di passi senza una mano umana si dice che lavora in modo agentico, e l'IA agentica è esattamente la novità che sta ridisegnando il confine tra mansione e mestiere.

Lo studio METR di marzo 2025 mostrava che questa lunghezza raddoppia ogni sette mesi circa, e che lo fa da circa sei anni. Già allora era una traiettoria da prendere sul serio. A gennaio del 2026 METR ha aggiornato le sue stime con una versione del test più ampia e più precisa, e il quadro è peggiorato per chi cercava consolazione: nel periodo 2024-2025 il raddoppio è sceso da sette mesi a circa quattro. Nei test pilota di inizio 2026 i modelli più capaci arrivano a un orizzonte stimato tra le sedici e le venti ore di lavoro umano, al punto che METR avverte che oltre le sedici ore i suoi strumenti di misura cominciano a non essere più affidabili. Quell'accelerazione del raddoppio conta più del numero di ore in sé, perché dice che la capacità cresce, e cresce sempre più in fretta.

Secondo gradino: il potenziale tecnico, cioè quanto lavoro l'IA potrebbe in teoria toccare

Il secondo numero viene da un report del McKinsey Global Institute uscito a maggio del 2026, dedicato a come agenti e robot rimodellano il lavoro in Europa. Su una cosa McKinsey è esplicita, e gliene do atto: il loro numero principale è una stima di fattibilità tecnica, non una previsione di quello che succederà.

Il numero è questo: nelle dieci economie europee analizzate, che insieme valgono più di tre quarti della forza lavoro e del PIL della regione, il 58% delle ore di lavoro attuali potrebbe essere automatizzato con le tecnologie che esistono già. La scomposizione conta: 44 punti vengono dagli agenti software, quelli che lavorano sui compiti cognitivi, e 14 dai robot fisici. La quota europea è simile a quella stimata per gli Stati Uniti, intorno al 57%. Se quel potenziale si realizzasse, McKinsey calcola fino a 1.900 miliardi di dollari di valore economico sbloccabile in Europa entro il 2030.

Due dettagli del report mi interessano. Il primo: la domanda di quella che chiamano AI fluency, la capacità di lavorare bene con questi strumenti, è cresciuta di cinque volte dal 2023, e adesso compare negli annunci di lavoro di mestieri che con l'informatica non c'entravano niente. Il secondo, che è il più importante e che parla direttamente alla mia tesi: tre quarti delle competenze che oggi i datori di lavoro europei cercano servono sia nel lavoro automatizzabile sia in quello che non lo è. Vuol dire che l'IA attacca i compiti dentro un mestiere molto prima di cancellare il mestiere per intero, ed è il motivo per cui le persone si spostano verso compiti di giudizio e relazione invece di sparire.

Terzo gradino: l'adozione, cioè quanto lavoro l'IA sta toccando davvero adesso

Qui torniamo all'Economist, e qui si aggiunge la fonte che chiude il cerchio. Perché se la capacità accelera e il potenziale tecnico è di quasi 6 ore di lavoro su 10, come mai i salari e i posti non sono ancora crollati per colpa dell'IA?

La risposta migliore l'ho trovata in uno studio degli economisti Anders Humlum ed Emilie Vestergaard, pubblicato dal National Bureau of Economic Research, revisionato a marzo 2026, che ha guardato l'uso dei chatbot in circa settemila luoghi di lavoro in Danimarca. Il risultato, due anni dopo l'arrivo di ChatGPT, è un effetto sostanzialmente nullo su salari e ore lavorate, in ogni occupazione esaminata. Gli autori riescono a escludere effetti superiori al 2%, e segnalano che chi usa questi strumenti risparmia in media il 2,8 % delle proprie ore di lavoro. Una briciola. La struttura del lavoro è cambiata, sono nati compiti nuovi come la supervisione dell'IA, ma la cifra in busta paga è rimasta ferma.

Questo combacia perfettamente con lo «zero» del sondaggio citato dall'Economist, e a questo punto il quadro si chiarisce. Quello che sta crollando non è il lavoro tecnico in sé. L'Economist mostra anzi il dato più sorprendente di tutti: tra il 2022 e il 2025 i lavoratori del software sono aumentati del 12% nel retail, del 75% nel settore immobiliare e di quasi il 100% nelle costruzioni. La tecnologia sta uscendo dalle grandi piattaforme sature e si sta diffondendo nei settori tradizionali. Il centro di gravità del lavoro tecnico si sta spostando, e un programmatore ambizioso oggi forse trova più spazio in una catena di negozi che dentro un colosso digitale.

Perché le tre fonti non si contraddicono

Adesso rileggetele nell'ordine. La capacità dei modelli accelera, e lo misura METR. Il potenziale tecnico di automazione è enorme, intorno al 58% delle ore, e lo stima McKinsey. L'adozione effettiva nelle aziende invece resta lenta, con un effetto sui salari quasi invisibile, ed è quello che fotografano l'Economist e lo studio di Humlum e Vestergaard. Sono tre curve diverse, e l'errore che fa rilassare tutti è scambiare una per l'altra.

Chi legge solo l'ultima curva conclude che l'IA è una bolla di chiacchiere e che il lavoro è al sicuro. Chi legge solo la prima conclude che domani siamo tutti disoccupati. Io credo che la cosa onesta da dire sia un'altra, e la dico con una metafora che mi sembra calzante: la capacità è la potenza del motore, l'adozione è quanto schiacci l'acceleratore. In questo momento l'acceleratore è premuto poco, e infatti l'auto va piano. Ma la potenza del motore continua a salire, e a salire più in fretta di prima. Il giorno in cui qualcuno deciderà di premere, e McKinsey ci dice che il premio per chi lo fa vale 1.900 miliardi, la velocità non dipenderà più dal motore. Dipenderà solo da quanto è ampio il margine tra dove siamo e dove la tecnologia può già portarci. E quel margine, oggi, è il 58% delle ore di lavoro.

L'Economist ha ragione: i numeri occupazionali di oggi non bastano a incolpare l'IA. Ma usare i numeri di oggi per stare tranquilli sul 2027 ha lo stesso difetto che avevo già segnalato a chi citava studi con dati fermi al 2024. La variabile che conta cresce dopo la fine della finestra in cui stiamo guardando, e leggere i dati definitivi vorrà dire leggerli quando la transizione sarà già avvenuta.

Per chi sta scegliendo cosa studiare, o si sta chiedendo se il proprio mestiere reggerà, la conclusione pratica non è rassicurante e non è apocalittica. È che la domanda giusta non è «l'IA ha già preso lavori come il mio?», perché la risposta oggi è quasi sempre no. La domanda giusta è «quanto è grande la distanza tra quello che l'IA potrebbe già fare del mio lavoro e quello che le viene effettivamente lasciato fare?». Più quella distanza è larga, più il vostro «per ora» è corto.

È la stessa parola che ho messo nel titolo del mio libro, Umani per ora, perché racconta proprio questo: la forma di lavoro che conosciamo regge ancora per molti, però regge per ora, e quanto duri quell'ora è la cosa che conta davvero.

Quanto il vostro «per ora» sarà corto dipende da quando qualcuno deciderà di premere l'acceleratore, e farei un torto a chiunque, me compreso, se sostenessi di saperlo con certezza.

Fonti

The Economist, The tech jobs bust is real, don't blame AI (yet) (13 aprile 2026).

METR, Measuring AI Ability to Complete Long Tasks (marzo 2025) e Time Horizon 1.1 (gennaio 2026).

McKinsey Global Institute, Agents, robots, and us: How AI reshapes work and skills in Europe (maggio 2026).

A. Humlum, E. Vestergaard, Large Language Models, Small Labor Market Effects (NBER w33777).