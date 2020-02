L'astronauta Luca Parmitano è rientrato dalla sua missione sulla ISS

Luca Parmitano ha concluso la sua missione a bordo della ISS ed è atterrato alle 10:12 (ora italiana) nella steppa in Kazakistan. La missione della durata di sei mesi ha avuto momenti di grande orgoglio per l'Italia con l'astronauta ESA che è diventato anche Comandante della Stazione Spaziale Internazionale (terzo europeo e primo italiano a ricevere questo incarico).

Per il rientro a terra, Luca Parmitano e i suoi due colleghi (Christina Koch per la NASA e Alexander Skvortsov per la Roscosmos) hanno utilizzato la sempre affidabile navetta russa Soyuz MS-13 in maniera del tutto simile a quanto visto con Samantha Cristoforetti, per esempio.

Beyond: la missione tra esperimenti e passeggiate spaziali

La missione alla quale Luca Parmitano ha partecipato aveva il nome di Beyond. Ricordiamo che l'astronauta italiano ha avuto molto da fare mentre era in orbita intorno alla Terra. In particolare parliamo delle passeggiate spaziali (molto complesse dal punto di vista tecnico) che hanno permesso di aggiustare lo spettrometro AMS-02 per la rilevazione dei raggi cosmici. Grazie a queste operazioni Parmitano è l'astronauta europeo con il più lungo tempo di permanenza al di fuori della ISS.

Guardando al futuro e alle future missioni, è stato possibile utilizzare da remoto un rover per la raccolta di campioni che si trovava nei Paesi Bassi. Si tratta di un progetto utile per il futuro permettendo la raccolta di campioni (per esempio) sulla Luna mentre si è in orbita intorno al satellite naturale.

Durante la sua permanenza sulla ISS, Luca Parmitano ha poi svolto oltre 50 esperimenti legati agli accordi con l'ESA ma anche oltre 200 esperimenti di carattere internazionale. Durante la sua permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale è stato anche un osservatore "privilegiato" di eventi catastrofici, raccontati per fotografie, come gli incendi in Amazzonia o quelli in Australia.

Ora Luca Parmitano tornerà a Colonia (in Germania) nel centro dell'ESA. L'astronauta italiano si dedicherà alla riabilitazione dopo la permanenza in orbita e collaborerà con i colleghi per raccogliere dati ed elaborare i risultati degli esperimenti. Sul sito ufficiale di Parmitano è possibile ripercorrere il suo viaggio a bordo della ISS.