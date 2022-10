L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti è rientrata insieme a Crew-4 nella serata di ieri

Dopo circa sei mesi nello Spazio, l'equipaggio di Crew-4, compresa l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, è rientrato sulla Terra ammarando al largo delle coste della Florida. Il rientro è andato come previsto nonostante alcuni rinvii precedenti dovuti a condizioni meteo non idonee all'ammaraggio nei giorni precedenti. Si conclude così la seconda missione, chiamata Minerva (dopo quella iniziata nel novembre 2014 e conclusasi nel giugno 2015, nominata Futura).

La missione ha previsto diversi esperimenti oltre a una parte divulgativa sui social (come TikTok o Twitter) mostrando ai più giovani e non solo, alcune curiosità della vita nello Spazio oltre alla bellezza della vista dall'orbita bassa terrestre. Non è escluso, ma neanche confermato, che la prossima missione alla quale parteciperà Samantha Cristoforetti potrebbe essere in orbita lunare, forse con la missione Artemis IV (prevista non prima del 2025) che servirà a costruire il Lunar Gateway. Ora l'astronauta si sottoporrà agli esami e alla riabilitazione prevista per gli astronauti dopo lunghi periodi nello Spazio.

Il rientro di Samantha Cristoforetti dalla missione sulla ISS

Il rientro dell'equipaggio di Crew-4 è iniziato con l'undocking della capsula Crew Dragon Freedom di SpaceX dalla Stazione Spaziale Internazionale intorno alle 18:05 di ieri (ora italiana) con un ritardo di 30 minuti dovuto alla verifica del corretto allineamento. Insieme all'astronauta italiana erano presenti gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. L'11 ottobre, prima della partenza, c'è stata la cerimonia di passaggio della carica di comandante tra Samantha Cristoforetti (che l'aveva ricevuta il 28 settembre) e il cosmonauta Sergey Prokopyev.

Poco dopo le 22:00 è avvenuta l'accensione finale dei motori per la manovra di rientro con una durata di circa 17 minuti (mentre poco prima era stato separato il trunk, la zona posteriore che si disintegra al rientro, anche se a volte i frammenti arrivano fino al suolo). Intorno alle 22:45 c'è stato il black-out delle comunicazioni dovuto al plasma che avvolge la navicella Crew Dragon entrando negli strati più densi dell'atmosfera.

L’aeroplano ricognitore WB-57 ha avvistato la capsula durante il suo rientro poco prima dell'apertura del paracadute. Alle 22:50 è stato ripreso il contatto radio con Crew Dragon mentre due minuti più tardi si sono aperti i paracadute estrattori e circa un minuto più tardi è stata la volta dei principali. L'ammaraggio della capsula è avvenuta alle 22:55 di ieri al largo delle coste di Jacksonville.

Poco dopo le 23.40 il primo a uscire è stato Bob Hines, seguito da Kjell Lindgren e Jessica Watkins. L'ultima a essere estratta è stata proprio Samantha Cristoforetti intorno alle 23:48. In totale l'astronauta italiana ha trascorso nello Spazio (tra le due missioni) 369 giorni diventando la seconda donna con più permanenza complessiva dopo Peggy Whitson. Il prossimo appuntamento sarà il 18 ottobre dalle ore 10:45 alle 11:15 per la conferenza stampa che si terrà al centro astronauti ESA di Colonia.

