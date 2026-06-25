L'astronauta ESA Sophie Adenot ha provato la tuta spaziale EuroSuit (realizzata da CNES, Decathlon, Spartan Space) a bordo della ISS

Secondo quanto riportato dalla NASA, l'astronauta ESA Sophie Adenot (attualmente a bordo della ISS) ha eseguito un test della tuta spaziale EuroSuit voluta dal CNES e realizzata da Spartan Space e Decathlon.

Durante la missione dell'astronauta ESA Sophie Adenot, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato condotto un breve test della tuta spaziale EuroSuit. Questo modello è pensato per essere una tuta spaziale intraveicolare (IVA) più semplice di quelle impiegate per le attività extraveicolari (EVA) come AxEMU di Axiom Space. Si tratta di una soluzione paragonabile a quelle che si vedono quando gli astronauti sono a bordo delle capsule Crew Dragon (di colore bianco e grigio) oppure delle tute arancioni utilizzate all'interno della capsula Orion per il programma Artemis.

La tuta spaziale EuroSuit è un progetto voluto dal CNES il cui sviluppo è iniziato nel dicembre 2023. Oltre all'agenzia spaziale francese si sono unite altre realtà come Spartan Space, il MEDES (un istituto di medicina spaziale francese) e la società di articoli sportivi Decathlon. Il prototipo della tuta spaziale è arrivato a bordo della ISS grazie alla missione di rifornimento SpaceX CRS-34 a maggio e ora Adenot ha potuto provarla.

Secondo quanto riportato, l'astronauta ESA Sophie Adenot oltre a collaborare alla vita quotidiana a bordo della ISS ha avuto modo di provare la tuta spaziale EuroSuit all'interno del modulo-laboratorio europeo Columbus. Lo scopo era quello di capire se la tuta IVA potesse essere indossata in meno di 2 minuti e se fosse comoda e in grado di far compiere dei movimenti all'astronauta.

Al termine della prova Adenot ha potuto indicare agli ingegneri come sia stata la sua esperienza d'uso. Pur non venendo esplicitamente indicato, oltre al test della prima metà di giugno, ce ne sarebbe stato un altro alla fine di maggio (che ha coinvolto sempre la stessa astronauta europea) e un terzo test potrebbe avvenire nel prossimo futuro.

Altri test si stanno svolgendo sulla Terra e in particolare sarebbe Spartan Space ad aver eseguito delle prove di galleggiabilità e la possibilità di eseguire movimenti in condizioni difficili oltre a una simulazione di salvataggio in elicottero o nave di supporto e soccorso durante un potenziale ammaraggio. Entro la fine del 2027 dovrebbe concludersi la campagna di test della tuta spaziale intraveicolare EuroSuit per poi passare alla produzione dei modelli definitivi.