L'asteroide 1989 JA passerà ''vicino'' alla Terra il 27 maggio: non è un pericolo

Nella giornata di domani, 27 maggio, un asteroide passerà "vicino" alla Terra ma non sarà in alcun modo un pericolo. Si tratta dell'asteroide 1989 JA (7335) che ha un diametro stimato tra gli 0,9 km e gli 1,8 km e raggiungerà una distanza minima di 4 milioni di km dal nostro Pianeta (la Luna si trova a circa 380 mila km) intorno alle 16:26, ora italiana.

Non è la prima volta che asteroidi vengono si avvicinano alla Terra (per esempio 2018 VP1 e 1998 OR2 nel 2020) ma la loro attività è attualmente monitorata e non ci sono probabilità elevate di un impatto. Sicuramente non si può escludere che in futuro questo possa accadere ed è per questo che vengono realizzate missioni come NASA OSIRIS-REx, Hayabusa2, NASA DART o la futura missione cinese. Conoscere questi oggetti celesti consente di avere un'idea della formazione del Sistema Solare ma anche approfondirne la struttura per sapere come intervenire in caso di necessità.

L'asteroide 1989 JA e le informazioni disponibili

L'asteroide 1989 JA è disponibile nel catalogo degli oggetti spaziali disponibile pubblicamente sul sito del JPL. Come scritto sopra, si tratta di un corpo celeste dalle dimensioni di circa 1,8 km di diametro con un periodo di rotazione di 12 ore. La sua scoperta risale all'1 maggio 1989 da parte di Eleanor Helin dall'osservatorio del Monte Palomar (nel sud della California).

In precedenza era passato nel 2015 ma a una distanza superiore (61 milioni di km) e con i dati e i calcoli a disposizione è possibile sapere che in precedenza, almeno dal 1916, non è mai passato più vicino di quanto non farà nel 2022 (nel 1949 passò a circa 5,5 milioni di km). La velocità relativa di questo incontro sarà pari a 13,12 km/s. Interessante notare come quello di quest'anno sarà il passaggio più ravvicinato dell'asteroide 1989 JA fino almeno al 2194.

Certo, se un asteroide di questo tipo impattasse contro la Terra, soprattutto in zone abitate, sarebbe una catastrofe. Diverse agenzie spaziali, società e il mondo accademico si sta chiedendo quale sia la strategia più corretta per evitare l'impatto. L'asteroide 1989 JA è considerato "potenzialmente pericoloso" perché è un asteroide di tipo Apollo e ciò significa che saltuariamente incrocia l'orbita terrestre.

Il progetto Virtual Telescope Project in collaborazione con Telescope Live terrà due streaming per permettere a tutti di osservare il passaggio dell'asteroide anche senza una strumentazione propria (o muovendosi da casa). In particolare ci sarà una diretta il 27 maggio 2022 all'1:00 di notte (ora italiana) dal Cile.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !