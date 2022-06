L'androide Optimus di Tesla sarà presentato agli AI Day a fine settembre

A metà maggio 2022 erano state diffuse le ultime informazioni sugli AI Day che Tesla avrebbe dovuto tenere il 19 agosto. C'era tanta attesa per quello che sarebbe stato mostrato sul palco da parte di Elon Musk e altri ingegneri: ad attirare l'attenzione sicuramente l'androide Optimus che, secondo le aspettative, dovrebbe rivoluzionare il mondo della robotica.

Nelle scorse ore lo stesso Musk ha annunciato di voler posticipare gli AI Day al 30 settembre 2022 anche per permettere di ultimare i lavori di sviluppo sul robot così da poterlo mostrare in una forma e con funzionalità più evolute di quanto l'avremmo potuto vedere ad agosto. Non sono state fatte ulteriori precisazioni e non ci sono nuove informazioni ma secondo Musk sarà "epico".

Tesla Optimus potrebbe essere mostrato a settembre

Come scritto poco sopra, non ci sono nuove informazioni sull'androide del quale si parla ormai da agosto 2021. Come per altri progetti sperimentali di Elon Musk e, in questo caso, di Tesla, le tempistiche sono soggette alle problematiche incontrate durante lo sviluppo e alla necessità/voglia di mostrare al Mondo gli avanzamenti.

Nello scorso AI Day (la prima edizione) ci si era concentrati in particolare sulla guida autonoma delle automobili di Tesla e sul supercomputer Dojo. Come scritto sopra, a maggio 2022 erano state date alcune anticipazioni (sempre molto vaghe) sulle tematiche della seconda edizione che si dovrebbe concentrare ancora una volta sulla guida autonoma. Del resto quel tema in particolare è quello che avrà l'impatto più immediato sulla vita delle persone.

Tesla Optimus invece è un progetto di più "ampio respiro" con risvolti che si vedranno nel corso degli anni (in base alla velocità di sviluppo). La produzione effettiva dell'androide potrebbe iniziare nel 2023 secondo le dichiarazioni rilasciate da Elon Musk in aprile ma, come sappiamo, non sempre le tempistiche annunciate vengono poi mantenute.

La realizzazione di robot avanzati potrebbe permettere alle fabbriche di Tesla di avere lavoratori che non si stancano e che potrebbero anche ridurre alcune problematiche di gestione del personale considerando anche le ultime comunicazioni interne. Durante l'evento Tesla Cyber Rodeo Musk ha dichiarato in merito a Tesla Optimus che "capovolgerà la nostra idea di cosa sia l'economia. Sarà in grado di fare praticamente tutto ciò che gli esseri umani non vogliono fare. Lo farà".

Le specifiche tecniche dell'androide di Tesla (non definitive e per la prima versione) parlano di un'altezza di 1,72 metri e dal peso di 57 kg grazie all'utilizzo di materiali leggeri. Dove si trova il volto ci sarà uno schermo per mostrare informazioni utili mentre saranno 40 gli attuatori elettromeccanici che permetteranno movimenti naturali (comprese le mani). Il cuore sarà un computer FSD e ci sarà una fotocamera "autopilot" così da avere una base in comune con le automobili Tesla. Cosa ci riserverà il futuro? Lo vedremo, forse, a settembre.

