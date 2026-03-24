L'ambiziosa base lunare permanente sulla superficie secondo la NASA

Come dichiarato nella conferenza stampa di oggi da parte della NASA, l'agenzia spaziale punta a realizzare una base lunare permanente sulla superficie del satellite per svolgere missioni di vario genere e confrontarsi direttamente con la Cina (che sta sviluppando l'ILRS). Come scritto in precedenza, ci saranno tre fasi per il suo sviluppo e garantire così un pieno successo di una presenza continuativa sulla superficie.

Il blocco dello sviluppo del Lunar Gateway non sarà necessariamente negativo. Nonostante parte dell'hardware fosse già costruito (anche in Italia), questo non andrà perso. La NASA sta pensando di utilizzarlo per alimentare alcuni moduli lunari così da non sprecare risorse e ridurre le tempistiche di produzione, integrazione e test.

La prima fase della base lunare

La prima servirà per studiare i luoghi, il suolo lunare dalla superficie e capirne completamente la complessità. Ci saranno, da ora fino al 2028, circa 25 missioni dirette verso la Luna portando circa 4 tonnellate di esperimenti scientifici e strumentazioni oltre a due nuovi satelliti per la comunicazione con la Terra. Questi ultimi permetteranno il trasferimento upload/download a oltre 500 Mbps.

Chiaramente ci saranno gli allunaggi umani al centro ma anche molte missioni robotiche. Si è parlato per la prima volta di MoonFall, droni lunari che riprendono parzialmente il concetto di Ingenuity (che ha volato con successo su Marte). Non essendoci atmosfera sulla Luna, il sistema di propulsione sarà differente ma saranno accomunati dalla gestione delle traiettorie e dalla gestione intelligente degli spostamenti sulla superficie arrivando fino a 50 km di distanza (arrivando a una quota massima di 1 km) raccogliendo molti più dati.

Il rover NASA VIPER permetterà di analizzare il terreno lunare e trovare le tracce d'acqua e la sua dispersione nel terreno. Sottolineata anche l'importanza di resistere alla lunga notte lunare. Per questo la NASA cerca proposte per delle unità di riscaldamento basate sul decadimento radioattivo che dovranno resistere oltre 120 ore senza illuminazione inviando un segnale verso la Terra.





La seconda fase della base lunare

Nella seconda fase della base lunare permanente ci saranno 27 lanci e 24 atterraggi. La NASA e i suoi partner inizieranno a costruire le infrastrutture che comprenderanno sistemi legati alla generazione di energia elettrica grazie a pannelli solari e RTG o reattori nucleari. Gli astronauti avranno a disposizione il nuovo rover di grandi dimensioni e con ambiente pressurizzato sviluppato dalla JAXA insieme a Toyota.

Per far funzionare tutti questi strumenti e infrastrutture bisognerà generare molta energia. Per questo si sfrutteranno modi per riuscire a catturare quanta più luce solare e immagazzinare l'energia generata. Inoltre con l'opzione dell'energia nucleare, si potrà anche essere indipendenti durante la notte lunare.

La NASA conta di portare sulla Luna anche dei rover-scavatori per costruire le infrastrutture. Qui la base lunare prenderà effettivamente forma con diversi moduli dislocati sulla superficie, centri per generare energia e sistemi di navigazione più affidabili insieme a quelli per la comunicazione. Si tratta di passi fondamentali se si pensa a una presenza continuativa così lontano dalla Terra (considerando che attualmente abbiamo esperienza più che altro in orbita bassa terrestre).

La terza fase della base lunare

Durante la terza fase verrà invece concretizzata l'abilità di lungo periodo sulla Luna. ATV e rover pressurizzati saranno sempre più presenti per cercare di esplorare il più possibile della superficie lunare (zona del Polo Sud). In questa fase ci saranno missioni cargo che non solo arriveranno sulla Luna, ma potranno anche tornare verso la Terra con carichi di vario genere (le prime prove saranno portate a termine durante la seconda fase).

Inoltre ci sarà l'inizio dello sfruttamento delle risorse in situ così da ridurre la dipendenza dalla Terra. Le prime prove verranno effettuate nelle prime due fasi, mentre in quest'ultima saranno concretizzate. Verranno incrementati i moduli e gli spazi per gli astronauti oltre alla possibilità di consegnare i viveri per lunghi periodi di tempo (si tratta di circa 8 tonnellate di viveri per quattro astronauti per 28 giorni).

Questa fase dovrebbe prendere il via in un periodo compreso tra il 2033 e il 2036 con diversi lanci e missioni. Si tratta di una serie di prove in vista del prossimo grande passo, il primo equipaggio umano su Marte. Come sottolineato più volte durante la conferenza, si tratta di un piano ambizioso e attualmente inesplorato considerando che le missioni Apollo duravano pochissimo tempo sulla superficie e avevano altre capacità. La sfida alla Cina è stata lanciata.