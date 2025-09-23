L'AI ha bisogno di "linee rosse invalicabili": l'appello per una regolamentazione globale
Ex capi di Stato, premi Nobel, scienziati e personalità dellAI lanciano un appello internazionale per fissare limiti invalicabili allo sviluppo delle tecnologie, come il divieto di auto-replicazione e di impersonare un essere umanodi Andrea Bai pubblicata il 23 Settembre 2025, alle 11:00 nel canale Scienza e tecnologia
"Linee rosse" invalicabili per l'Intelligenza Artificiale: è questa la richiesta di oltre 200 ex capi di Stato, diplomatici, premi Nobel, leader del settore tecnologico e scienziati che hanno sottoscritto un appello per un accordo politico internazionale da raggiungere entro la fine del 2026 che vieti alcune ramificazioni dello sviluppo tecnologico dell'AI.
Liniziativa, denominata Global Call for AI Red Lines, è stata sostenuta anche da oltre 70 organizzazioni legate alla ricerca e allo sviluppo dellAI. Lannuncio è stato presentato in vista della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ed è guidato da CeSIA, The Future Society e dal Center for Human-Compatible Artificial Intelligence dellUniversità di Berkeley. La Nobel per la Pace Maria Ressa ha citato liniziativa nel suo intervento di apertura, richiamando lurgenza di porre fine alla impunità delle Big Tech attraverso una responsabilizzazione globale.
Lobiettivo non è reagire a incidenti quando si sono già verificati, ma prevenire rischi su larga scala e potenzialmente irreversibili prima che accadano, ha spiegato Charbel-Raphaël Segerie, direttore esecutivo del CeSIA (French Center for AI Safety), durante una conferenza stampa. Segerie ha ribadito come, anche in assenza di una visione comune sui benefici dellAI, i governi debbano quantomeno concordare su cosa lAI non debba mai fare.
Tra i firmatari figurano nomi di primo piano come Geoffrey Hinton, pioniere delle reti neurali, Wojciech Zaremba, cofondatore di OpenAI, Jason Clinton, CISO di Anthropic, e Ian Goodfellow, ricercatore di Google DeepMind. Tutti uniti dallidea che alcune soglie non possano essere superate, come il divieto per algoritmi e sistemi autonomi di auto-replicarsi o di fingersi esseri umani.
Alcuni esempi di linee rosse locali già esistono. LUnione Europea, attraverso lAI Act, ha bandito alcuni utilizzi considerati inaccettabili. Stati Uniti e Cina hanno firmato un accordo che stabilisce che il controllo delle armi nucleari debba restare in mano agli esseri umani, e non allintelligenza artificiale. Quello che però manca ancora è un quadro condiviso a livello globale, anche perché gli impegni volontari assunti fino ad ora dalle aziende tecnologiche non sono vincolati né vincolanti, e quindi insufficienti.
Le politiche di auto-regolamentazione sulluso responsabile dellAI non garantiscono unapplicazione effettiva, ha sottolineato Niki Iliadis, responsabile per la governance globale dellAI presso The Future Society. Secondo Iliadis, nel lungo periodo sarà necessario la creazione di una istituzione indipendente con reali poteri per definire, monitorare ed eventualmente far rispettare queste linee rosse.
Il professore dellUniversità di Berkeley Stuart Russell ha sottolineato come lindustria tecnologica dovrà adottare un approccio diverso. Proprio come nel campo dell'energia nucleare si è evitato di costruire centrali prima di sapere come controllarne la sicurezza, così lindustria dellAI deve scegliere un percorso che includa la sicurezza fin dallinizio. Russell ha aggiunto che i limiti non frenano linnovazione: Si può avere unAI utile allo sviluppo economico senza creare forme avanzate di intelligenza artificiale che non sappiamo controllare. Questa presunta dicotomia non ha alcun senso.
Visto che una regola di questo tipo è una limitazione, gli altri non lo faranno o aderiranno a qualche accordo e poi non lo onoreranno.
anche la clonazione era vietata fino a che qualcuno l'ha fatta..
scrivere sulla carta delle regole invalicabili per qualcosa che non comprendiamo neanche a fondo è come chiedere al meteo di fare quello che ci piace e non quello che vuole..
Esperimenti sulla clonazione son un processo difficile da nascondere, ma soprattutto non attrae altrettanto interesse.
Impedire ad una AI di altre nazioni di addestrarsi con materiale illegale è ben più difficile da fare e verificare soprattutto, così come avere garanzie sullo stop del training o impedire che venga integrata in specifici servizi nazionali ( sempre di altre nazioni ).
Non è un qualcosa che vedi alla luce del sole, si fa tutto dietro le quinte.
come fecero con la clonazione..
con le IA è probabilmente più facile e pericoloso ma non cambia il concetto.. scrivere libri di come non si dovevano far scappare le pecore dal recinto dopo che le pecore sono scappate, hanno mangiato l'erba del vicino, sono andate nella contea di fianco, si sono riprodotte e stanno mangiando il secondo raccolto è molto utile
come stanno facendo adesso con le IA.. dopo aver capito quanto sono pericolose adesso scrivono di come chiudere il recinto che non esiste più
