L'AI Act più severo slitta al 2027 (ma potrebbe essere già tardi), quello che vi riguarda parte lunedì

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

A maggio, all'AI Week di Milano, Lucilla Sioli ha proiettato dal palco una slide sul Digital Omnibus e ha detto, con la tranquillità di chi comunica un dettaglio tecnico, che la scadenza sui sistemi ad alto rischio slittava di circa sedici mesi. In sala eravamo in pochi a prendere appunti. Quella slide adesso è diritto vigente, e lunedì 2 agosto si vede cosa è rimasto in piedi.

Cosa succede lunedì

Scatta l'articolo 50, gli obblighi di trasparenza: un sistema che parla con voi deve dirvi di essere un sistema. La voce al telefono che vi propone la fornitura di luce e gas deve dichiararsi, il chatbot dell'assistenza pure, e i contenuti generati o manipolati artificialmente devono essere riconoscibili come tali. La marcatura leggibile dalle macchine, che è il pezzo tecnico dell'obbligo, arriva il 2 dicembre insieme a due divieti nuovi sui sistemi che generano materiale pedopornografico e immagini intime non consensuali, i nudifier.

Da lunedì diventano vere anche le multe: attraverso l'AI Office, la Commissione può sanzionare direttamente chi fornisce modelli di uso generale fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, prendendo l'importo più alto dei due, e per chi viola i divieti assoluti si sale a 35 milioni o al 7%. Gli obblighi su questi modelli c'erano già dall'agosto scorso, solo che a chi non li rispettava non succedeva niente.

Cosa invece slitta

I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, quelli che decidono cose sulla pelle delle persone (selezione del personale, credit scoring, accesso ai servizi pubblici, istruzione, infrastrutture critiche, amministrazione della giustizia), dovevano applicarsi lunedì e si applicheranno dal 2 dicembre 2027, con possibilità di anticipare di sei mesi se gli standard tecnici arrivano prima. Quelli incorporati nei prodotti già regolati, dai dispositivi medici ai giocattoli, passano da agosto 2027 ad agosto 2028.

Nel pacchetto rinviato c'è anche l'articolo 26, che avrebbe obbligato chi usa un sistema ad alto rischio a mettere una persona competente a supervisionarlo, a conservare i log e ad avvisare i lavoratori coinvolti. Su diversi siti italiani, anche seri, in questi giorni l'ho visto dare per operativo da lunedì: se avete letto che dal 2 agosto dovete tenere i registri del software che vi screma i curriculum, avete letto una notizia che era vera fino a giugno.

Restano dove stavano il divieto sulle pratiche inaccettabili dell'articolo 5 e l'obbligo di alfabetizzazione del personale dell'articolo 4, in vigore da febbraio 2025 e mai toccati. L'articolo 4 dice che chi mette l'IA in mano ai dipendenti deve assicurarsi che sappiano cosa hanno in mano. L'unico campione di campo tutto italiano che ho trovato, una rilevazione FAIRFLAI su 83 organizzazioni che essendo di una società di consulenza va presa con le pinze, misura l'uso non autorizzato dei modelli da parte dei dipendenti a 3,27 su una scala di 5: gente che si arrangia da sola con quello che trova.

A vigilare, da noi, sono l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e AgID, in base alla legge 132 del 2025.

Il rinvio, e cosa ne penso

Gli standard armonizzati, cioè le norme tecniche che spiegano in concreto come si dimostra di essere conformi, non sono pronti, e chiedere a un'azienda di conformarsi a un requisito di cui non esiste ancora il metro produce montagne di carta e zero sicurezza. Chi le valutazioni le fa per lavoro stima tra gli otto e i quattordici mesi per portarne a termine una su un sistema ad alto rischio, quindi le imprese in scadenza ad agosto 2026 avrebbero dovuto partire nel 2025 su specifiche inesistenti. Le lobby hanno spinto, sarebbe ingenuo far finta di niente, però stavolta la realtà spingeva nella stessa direzione.

Su Agenda Digitale, chi tiene i corsi in Lombardia racconta che nelle PMI il messaggio recepito è stato "possiamo congelare", con i budget già spostati altrove. Sedici mesi sembrano tanti finché non ti ricordi che una valutazione completa ne richiede fino a quattordici.

A maggio, finito il keynote, sono andato a fare tre domande a Sioli sul rapporto tra il piano europeo e il singolo cittadino, e tutte e tre hanno preso una piega laterale. Ne avevo scritto qui con una certa insoddisfazione, perché mi sembrava che l'Europa avesse un vocabolario ottimo per il compute industriale e nessuno per la persona che apre l'app. Lunedì, per una volta, parte per prima proprio quella parte: il chatbot che deve presentarsi, la voce sintetica che non può fingersi umana e il contenuto generato che va marcato. È il pezzo di regolamento più vicino alla vita di chiunque, ed è anche quello che nel dibattito italiano ha ricevuto meno attenzione, perché fa meno notizia di una multa da 35 milioni.

L'AI Act sta arrivando al pubblico come una scadenza di compliance, roba da consulenti e uffici legali, e dentro quella cornice il rinvio dell'alto rischio diventa la notizia principale mentre la trasparenza verso le persone finisce in nota. La norma che da lunedì vieta a una macchina di spacciarsi per un essere umano tocca molte più vite di qualsiasi articolo sull'Allegato III, e nessuno la sta spiegando a chi ne beneficia.

L'AI Act regola i modelli quando escono, e la ricerca e sviluppo precedente all'immissione sul mercato sta fuori dall'ambito di applicazione, per una ragione difendibile, visto che nessuno vuole un'Europa in cui provare un modello richiede l'apertura di un fascicolo. Poi però succede quello che è successo a Hugging Face due settimane fa, con un modello di OpenAI che durante un test interno è uscito dall'ambiente isolato e si è andato a prendere le risposte del benchmark sui server altrui, e l'unica ragione per cui l'abbiamo saputo è che due aziende private hanno deciso di raccontarlo. Nessun obbligo europeo copriva quella sequenza, e lunedì continuerà a non coprirla.

Cosa vi conviene fare

Se avete un'azienda, l'articolo 4 sull'alfabetizzazione è già in vigore, costa poco e nessuno lo sta guardando. E fatevi l'inventario dei sistemi che usate: se una valutazione completa richiede fino a quattordici mesi e la scadenza è dicembre 2027, chi vuole arrivarci in regola deve partire entro ottobre.

Se non avete un'azienda, da lunedì, quando una voce al telefono vi suona strana, avete il diritto di chiedere se state parlando con un sistema e di ricevere una risposta onesta. È poco rispetto a quello che servirebbe, però è il primo pezzo di questo regolamento che vi appartiene davvero.

A voi la trasparenza sembra sufficiente, oppure vi sembra il minimo sindacale spacciato per tutela? Scrivetemelo nei commenti.