L'aereo elettrico? Possibile in 3/4 anni con le nuove batterie secondo i calcoli di Elon Musk

La mente di Elon Musk è sempre al lavoro a pensare ai progetti futuri. Il CEO di Tesla e SpaceX ha certamente una passione per due cose: le cose che si spostano con una propulsione elettrica e le cose che volano. Uno dei progetti nella mente di Musk non può quindi che essere quello dell'aereo elettrico a batteria.

Yes, but still a bit too limited on range. That will change in coming years as battery energy density improves. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2019

C'è un problema attualmente per questo tipo di velivoli quando si scala oltre la dimensione dei droni: la densità di energia delle attuali batterie è troppo bassa. Non solo questo minimizza il reale carico utile nel migliore dei casi, ma con il crescere delle dimensioni e peso dell'aereo e quindi della potenza richiesta per farlo alzare in volo (sommando peso e resistenza aerodinamica) fa arrivare a un punto in cui il peso delle batterie deputate a fornire la potenza diminuirebbe in modo talmente consistente l'autonomia da renderla risibile. Se avete 10 minuti di tempo potete da un occhio al video incorporato qui sotto.

La densità di energia delle batterie attuali riesce ad arrivare, prendendo il caso di Tesla, a circa 260 Wh/kg. Si tratta di un dato leggermente più basso di quello che nel 2018 era stato utilizzato nel video qui sopra per i calcoli prendendo il miglior valore ipotizzabile.

Secondo Elon Musk però l'aereo elettrico non è così lontano. Secondo i suoi calcoli esso potrà diventare una realtà quando le batterie raggiungeranno una densità di energia pari a 400 Wh/kg e Musk prevede che questa soglia possa essere raggiunta nel giro di 3/4 anni.

400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years. — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2020

Il commento di Musk è basato su una ricerca pubblicata dai tecnici di Tesla, che stanno studiando una batteria di nuova generazione, che promette un salto nella densità energetica. Attualmente molto spazio all'interno delle celle è 'sprecato' nella zona dell'anodo dove viene creato uno spesso strato di litio. I ricercatori hanno dimostrato la fattibilità di una batteria litio-metallo con elettrolita liquido a due sali (LiDFOB/LiBF4) con anodo in rame in cui il primo strato di litio viene depositato sull'anodo dal catodo durante il primo ciclo di carica. La nuova batteria avrebbe il vantaggio di avere un impaccamento più denso, risparmiando spazio inziale all'anodo e inoltre ha dimostrato nelle ricerche di essere meno prona alla formazione di dendriti di litio all'anodo, che limitano la vita utile delle batterie e la loro capacità utile nel tempo.

Si tratta di un approccio totalmente diverso rispetto alle batterie a stato solido, viste attualmente come la via maestra per l'evoluzione della mobilità elettrica. Sarà interessante vedere nei prossimi anni quale sarà la tecnologia vincente e se davvero nel giro di poco tempo vedremo una diffusione di aerei elettrici paragonabile a quella delle auto.