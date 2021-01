KOI-5Ab è l'esopianeta all'interno di un sistema con tre stelle

Che la configurazione del Sistema Solare che conosciamo non sia l'unica possibile nell'Universo è ormai un dato di fatto. Ma ce ne sono di diverse e anche particolarmente bizzarre che richiamano film di fantascienza: per esempio il sistema all'interno del quale si trova l'esopianeta KOI-5Ab. Questo pianeta è situato infatti all'interno di un sistema con ben tre stelle con una configurazione particolare.

Non è la prima volta che i ricercatori puntano i telescopi sul sistema dell'esopianeta KOI-5Ab. Era accaduto già nel 2009, quando all'inizio delle operazioni del telescopio NASA Kepler, questo sistema fu il secondo a essere avvistato, ma vista la complessità degli oggetti al suo interno si è pensato di procedere con l'esplorazione puntando verso altri obiettivi più semplici.

KOI-5Ab è l'esopianeta con tre stelle

David Ciardi (a capo dell'Exoplanet Science Institute della NASA) ha dichiarato "KOI-5Ab è stato abbandonato perché era complicato e avevamo migliaia di candidati. C'erano risultati più facili rispetto a KOI-5Ab, e stavamo imparando qualcosa di nuovo da Kepler ogni giorno, per questo KOI-5 fu per dimenticato".

Ora che la nostra ricerca di esopianeti è stata resa migliore grazie a NASA TESS (oltre ad alcuni telescopi terrestri), si è pensato di tornare a guardare in direzione di KOI-5Ab per svelare la struttura del suo sistema stellare. Innanzitutto è stata confermata l'esistenza dell'esopianeta, che era solo data per possibile. Inoltre sono state aggiunte informazioni sulla struttura e su cosa c'è nelle immediate vicinanze.

Secondo quanto riportato, si tratta di un gigante gassoso simile a Giove o Saturno, ma non solo. La sua particolarità è che orbita attorno a una stella che è legata a un'altra stella e intorno a questa coppia orbita un'altra stella. Si tratta quindi di un sistema con ben tre stelle. Un sistema stellare particolarmente complesso e dalle origini incerte.

Ci sono molte domande che circondano KOI-5Ab. Infatti non ci sono molti altri sistemi con i quali confrontarsi (il 10% dei sistemi che conosciamo ha tre stelle) ed è sicuramente differente dal Sistema Solare, che conosciamo meglio. Grazie a NASA TESS sappiamo che questo esopianeta ruota intorno alla sua stella ogni cinque giorni. Le due stelle centrali (A e B) hanno un'orbita con durata di circa 30 anni. La terza stella (C) orbita intorno al sistema ogni 400 anni.

Interessante è anche l'orbita dell'esopianeta che non è allineata con quella della stella B. Una delle ipotesi è che quando questa stella era in formazione ha spostato l'orbita di KOI-5Ab fino a come la vediamo in questo momento, non allineata al piano orbitale. Molto c'è ancora da capire e scoprire, ma sistemi come questo indicano la grande varietà che è possibile trovare nell'Universo.

