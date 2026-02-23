Jony Ive e OpenAI preparano uno smart speaker con fotocamera e IA: per il lancio bisognerà attendere almeno un anno

OpenAI lancerà nel 2027 uno smart speaker con fotocamera sviluppato con Jony Ive. Il dispositivo, senza schermo e con IA avanzata, offrirà suggerimenti proattivi e riconoscimento facciale. In studio anche lampada e occhiali smart, previsti dal 2028.

OpenAI si prepara a entrare nel mercato hardware con un dispositivo sviluppato in collaborazione con l'ex storico designer di Apple, Jony Ive. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo prodotto sarà uno smart speaker dotato di fotocamera integrata, con lancio previsto non prima di febbraio 2027 e un prezzo compreso tra 200 e 300 dollari.

Il dispositivo dovrebbe integrare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, inclusa una tecnologia di riconoscimento facciale simile al Face ID. Lo speaker sarà progettato per comprendere chi lo sta utilizzando e analizzare l'ambiente circostante, offrendo suggerimenti proattivi. Durante una presentazione interna, ai dipendenti sarebbe stato spiegato che il dispositivo potrà osservare le abitudini dell'utente e proporre azioni utili, come suggerire di andare a dormire prima in vista di una riunione importante al mattino.

L'obiettivo dichiarato da Sam Altman, CEO di OpenAI, e da Ive è creare un prodotto "pacifico", non invasivo, capace di essere un "partecipante attivo" nella vita quotidiana senza risultare fastidioso. I due avrebbero anche descritto il progetto come qualcosa destinato a generare gioia negli utenti. Altman avrebbe definito il dispositivo "la tecnologia più cool che il mondo abbia mai visto".

Lo speaker OpenAI non dovrebbe avere uno schermo

A differenza di molti dispositivi smart attuali, il prodotto non dovrebbe includere uno schermo. Sarebbe invece compatto, potenzialmente tascabile e profondamente consapevole del contesto in cui si trova l'utente.

Oltre allo speaker, OpenAI starebbe valutando lo sviluppo di una lampada intelligente e di occhiali AI, ma questi prodotti non arriverebbero prima del 2028 e potrebbero anche essere cancellati, dato che sono ancora in fase iniziale. La collaborazione tra Ive e OpenAI è iniziata ufficialmente nel 2025, quando l'azienda ha acquisito la società hardware io.

Tuttavia, lo studio di design di Ive, LoveFrom, rimane separato e fornisce solo i concept, mentre l'ingegnerizzazione è affidata ai team interni di OpenAI. Secondo alcune fonti, questa divisione avrebbe generato tensioni, con dipendenti che lamentano segretezza e lentezza nelle revisioni di design.