John Jumper lascia DeepMind per Anthropic: il Nobel di AlphaFold cambia squadra

John Jumper lascia DeepMind per Anthropic: il Nobel di AlphaFold cambia squadra

Dopo quasi nove anni e un Nobel condiviso per AlphaFold, John Jumper lascia Google DeepMind per Anthropic. Il ruolo nella società rivale non è stato reso noto, e l'addio arriva a 48 ore da quello di Noam Shazeer verso OpenAI

di pubblicata il , alle 11:31 nel canale Scienza e tecnologia
Anthropic
 

Nei giorni scorsi John Jumper, premio Nobel per la Chimica 2024 e VP, Engineering Fellow in Google DeepMind, ha annunciato sul proprio profilo X di lasciare l'azienda dopo quasi nove anni per passare ad Anthropic. Quale ruolo ricoprirà nella società rivale non è stato comunicato, né da Anthropic né da Jumper stesso.

"Una piccola notizia: dopo quasi nove anni, ho deciso di lasciare Google DeepMind e unirmi ad Anthropic, dopo essermi preso un po' di tempo per ricaricare le energie", ha scritto Jumper nel suo messaggio di commiato. Nello stesso post ringrazia DeepMind e ricorda come Demis Hassabis gli abbia affidato la guida del team di AlphaFold appena sei mesi dopo il dottorato.

Il volto di AlphaFold

Jumper e Hassabis hanno condiviso metà del Premio Nobel per la Chimica 2024 proprio per lo sviluppo di AlphaFold2, il sistema che predice la struttura tridimensionale delle proteine a partire dalle sequenze di amminoacidi; l'altra metà è andata a David Baker dell'Università di Washington per il design computazionale delle proteine. Il modello ha finora prodotto previsioni per oltre 200 milioni di strutture proteiche, ridisegnando il modo di lavorare di gran parte della biologia strutturale.

Rispondendo pubblicamente al post di Jumper, Hassabis ha scritto che "ciò che abbiamo realizzato con AlphaFold ha cambiato il mondo e ha mostrato al settore cosa fosse possibile con l'IA applicata alla scienza e alla medicina, indicando la strada per come l'IA possa giovare all'umanità".

Una settimana di addii per Google

Nella stessa settimana Noam Shazeer, VP Engineering e co-responsabile dei modelli Gemini, ha annunciato a sua volta di lasciare Google DeepMind per OpenAI: due perdite di primo piano per la divisione IA di Google nell'arco di 48 ore. Il doppio passaggio si inserisce nella corsa ai talenti che contrappone i grandi gruppi tech come Meta e Alphabet alle aziende più giovani come Anthropic e OpenAI, tutte impegnate ad assicurarsi i ricercatori di punta.

Jumper era anche una figura chiave del team di Google dedicato agli strumenti di codifica basati sull'IA, un'area in cui l'azienda ha faticato a vendere i propri prodotti alle imprese. La destinazione si lega bene alla traiettoria di Anthropic sul fronte scientifico: la società ha in calendario un evento pubblico dedicato all'IA per la scienza il 30 giugno 2026, a pochi giorni dall'annuncio.

Da parte sua, Google DeepMind ha affidato a un portavoce una nota in cui dichiara di essere "grata a John per i contributi significativi al lavoro di Google DeepMind nell'avanzamento della scienza e dell'IA" e gli augura "ogni bene per il prossimo capitolo".

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