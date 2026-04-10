John Deere accetta un accordo da 99 milioni di dollari nella storica battaglia sul diritto alla riparazione

John Deere ha accettato un accordo da 99 milioni di dollari per una causa sul diritto alla riparazione, offrendo risarcimenti significativi e strumenti digitali per 10 anni. Il caso segna una svolta per gli agricoltori e potrebbe influenzare altri settori, mentre resta aperta una causa della Federal Trade Commission

John Deere ha raggiunto uno storico accordo legale da 99 milioni di dollari che segna una svolta significativa nella lunga battaglia sul diritto alla riparazione ("right-to-repair"), una questione che da anni coinvolge agricoltori e produttori di macchinari agricoli. L'intesa nasce da una class action intentata da agricoltori e utenti che accusavano l'azienda di limitare l'accesso agli strumenti necessari per riparare autonomamente trattori, mietitrebbie e altri macchinari.

Secondo quanto stabilito, John Deere verserà 99 milioni di dollari in un fondo destinato ai partecipanti alla causa che, a partire dal gennaio 2018, hanno sostenuto costi per riparazioni effettuate tramite concessionari autorizzati. I risarcimenti previsti sono particolarmente rilevanti: i querelanti potranno recuperare tra il 26% e il 53% dei danni da sovrapprezzo, una percentuale decisamente superiore rispetto ai tipici accordi di questo tipo, che si attestano generalmente tra il 5% e il 15%.

Uno degli aspetti più importanti dell'accordo riguarda l'impegno dell'azienda a fornire per i prossimi 10 anni gli strumenti digitali necessari per la manutenzione, la diagnosi e la riparazione dei propri macchinari. Questo punto rappresenta una svolta cruciale, considerando che molti agricoltori, in passato, erano costretti a ricorrere a soluzioni non ufficiali o persino a modifiche del software per poter riparare i propri mezzi.

L'impatto del caso di John Deere in altri contesti

Già nel 2023, John Deere aveva firmato un memorandum d'intesa che consentiva a terze parti di effettuare diagnosi e riparazioni, ma con limitazioni legate alla protezione della proprietà intellettuale. Il nuovo accordo, tuttavia, introduce obblighi più stringenti e legalmente vincolanti, ampliando concretamente i diritti degli utenti.

Le conseguenze di questa situazione si sono fatte sentire anche sul mercato: i prezzi dei macchinari agricoli usati sono aumentati drasticamente, con trattori vecchi anche 40 anni venduti fino a 60.000 dollari. Gli agricoltori preferivano questi modelli più datati proprio per la maggiore facilità di riparazione e la minore dipendenza dai servizi ufficiali.

Nonostante l'accordo rappresenti un passo avanti significativo, la vicenda non è ancora conclusa. L'azienda deve infatti affrontare un'altra causa intentata dalla Federal Trade Commission, che accusa John Deere di aver limitato in modo dannoso il diritto alla riparazione. Questo caso potrebbe avere implicazioni ben oltre il settore agricolo. Industrie come quella automobilistica e degli elettrodomestici stanno osservando attentamente gli sviluppi, poiché una decisione definitiva potrebbe creare un precedente importante.