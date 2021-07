Jeff Bezos nello spazio! Ecco come seguire il lancio di domani (20 luglio) della Blue Origin

Finalmente dopo mesi di anticipazioni ma anche di lavoro intenso ecco che la navicella spaziale New Shepard della Blue Origin decollerà per lo spazio. Il primo vero viaggio spaziale ma turistico capitanato dal più ricco imprenditore al mondo, Jeff Bezos, ma anche dal più giovane astronauta e dalla più anziana. Ora di decollo fissata per le 15 italiane di domani, 20 luglio 2021. Sarà una data storica per il mondo dei viaggi interplanetari perché permetterà per la prima volta di portare in orbita veramente, e non come la Virgin Galactic qualche giorno fa, degli astronauti turisti ossia persone che non hanno mai avuto a che fare con questo mondo a livello tecnico.

Il primo viaggio turistico nello spazio! Come seguirlo

Il viaggio della New Shepard partirà esattamente alle 15 italiane di domani, 20 luglio 2021. Mancano dunque davvero poche ore al viaggio più importante degli ultimi anni per lo spazio. Sì, perché il volo della New Shepard non solo rappresenta un nuovo modo di concepire il turismo del futuro che potrà permettersi anche di muoversi oltre la Terra, ma di fatto permette all'uomo più ricco del mondo di superare chiunque e arrivare per primo dove nessuno è mai arrivato fino ad oggi, chiaramente parlando da semplice civile e non da astronauta.

Sarà un viaggio decisamente costoso per Bezos e per gli altri componenti della New Shepard. Sappiamo bene come l'unico biglietto disponibile, acquistabile, per il volo inaugurale sia stato messo all'asta. Sì, perché i tre precedenti posti sono stati occupati da Bezos, dal fratello di Jeff (regalatogli dal magnate di Amazon) e poi dall'aviatrice Wally Funk, da sempre appassionata di voli spaziali e sempre respinta dalla NASA (ai tempi in cui era giovane) perché donna.

Ebbene l'ultimo posto messo all'asta è venduto per oltre 28 milioni di dollari ad un acquirente ancora sconosciuto che ha poi annullato la sua prenotazione dopo essersi reso conto (forse per la paura) di avere altri impegni in quello stesso giorno. A questo punto al suo posto salirà sulla navicella della Blue Origin, Oliver Deamen, figlio di un imprenditore del ramo immobiliare che ha voluto fargli un regalo fuori dal comune.

Come funzionerà il viaggio della New Shepard? Sostanzialmente domani, 20 luglio alle ore 15 italiane, la navicella prenderà il volo superando la velocità di Mach 3 e raggiungendo l'altitudine di 100 chilometri dalla superficie terrestre (la cosiddetta famosa linea di Kármán). A questo punto la capsula si sgancerà dal propulsore e raggiungerà il culmine della sua parabola a un'altitudine di 106 chilometri prima di iniziare naturalmente la sua discesa. E proprio a quell'altezza i passeggeri sperimenteranno condizioni di gravità ridotta galleggiando nell'aria e potendo anche vedere una porzione significativa dell'orizzonte terrestre. Chiaramente la discesa sarà rallentata da sistemi di frenata e non sarà così traumatica e importante come quella delle navicelle che tornano sulla Terra dopo un viaggio al di fuori dell'atmosfera.

A questo punto non rimane che attendere le ore 15 italiane di domani, 20 luglio, e vedere effettivamente se Jeff Bezos e i suoi compagni di viaggio riusciranno a portare la New Shepard e a compiere quindi il primi vero viaggio nello spazio ''turistico''. Ricordiamo che per seguire il lancio, che durerà più o meno 11 minuti, sarà possibile semplicemente collegandosi a QUESTO INDIRIZZO che rimanda al sito ufficiale della Blue Origin che inizierà a trasmettere immagini dalle ore 13.30.