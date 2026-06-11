Jason Wild: "Siamo bravissimi a risolvere i problemi, e pessimi a scegliere quali"

Trent'anni di innovazione tra IBM, Microsoft e Salesforce, un libro nato da dieci anni di ricerca sulla leadership e una tesi che rovescia parecchia retorica corrente sull'IA in azienda. L'ho incontrato a margine del suo intervento ad "WOBI ON - AI & Business Transformation", tenutosi a Milano il 9 giugno.

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

A Stoccolma un bar ha provato ad affidare la gestione a un agente IA, con tanto di ruolo da CEO. L'esperimento, racconta Jason Wild, (incontrato a Milano durante WOBI ON - AI & Business Transformation il 9 Giugno), ha prodotto un risultato istruttivo: l'agente negoziava i contratti dell'energia con freddezza da consigliere delegato, poi ordinava quantità insensate di pelati e si dimenticava il pane. Bilancio, nei numeri che cita Wild: 10.000 dollari di vendite e circa 25.000 dollari persi. La diagnosi: di intelligenza l'agente ne aveva in abbondanza, quello che gli mancava era il contesto, merce parecchio più difficile da comprare.

Wild di contesto ne ha accumulato parecchio. Trent'anni a guidare l'innovazione per IBM, Microsoft e Salesforce, progetti in 40 paesi, clienti che vanno dalla NATO alla Disney fino al sindaco di Rio de Janeiro alle prese con Mondiali e Olimpiadi. Oggi collabora con Spotify ed è co-autore di Genius at Scale, uscito a marzo, frutto di dieci anni di ricerca sulla leadership. In Italia era già passato vent'anni fa, per un progetto IBM su Autogrill: il suo capo dell'epoca gli disse che per fare innovazione qui gli sarebbero serviti tre dottorati, in psicologia, in trasformazione e in fortuna. Me lo racconta, e ride ancora.

L'effetto Eliza e la candela di Harari

Sul palco Wild ha smontato con una certa soddisfazione gli articoli, Harvard Business Review inclusa, che descrivono l'IA come un "teammate", un collega digitale. Il rischio ha persino un nome storico: effetto Eliza, dal chatbot costruito da Joseph Weizenbaum al MIT negli anni Sessanta, ovvero la tendenza umana a proiettare tratti umani sui sistemi. Quando il sistema diventa un collega, la responsabilità delle decisioni comincia a scivolargli addosso, ed è lì che le organizzazioni si fanno male.

Ridurla a semplice "tool" però gli sembra altrettanto miope, perché nega il potenziale autonomo della tecnologia. La cornice che propone è quella dell'infrastruttura, e la metafora che usa viene dal futurista Oren Harari: la luce elettrica non è arrivata dal miglioramento continuo della candela. Un'infrastruttura apre la porta a prodotti interamente nuovi, e chi usa l'IA per limare i processi esistenti sta, in sostanza, perfezionando candele.

Dal fare al decidere (e il middle management ringrazia)

La parte più controcorrente dell'intervento riguarda i manager intermedi. Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ne ha ipotizzato l'eliminazione. Wild sostiene l'esatto contrario: con l'esecuzione sempre più automatizzata, il baricentro del lavoro manageriale si sposta dal fare al decidere, e le decisioni passano da cadenza mensile a cadenza quotidiana. Qualcuno quel peso decisionale dovrà pur assorbirlo, e saranno proprio i livelli intermedi.

Sui costi, Wild ha portato numeri che raffreddano gli entusiasmi da slide. Dati Goldman Sachs alla mano, fuori dalla programmazione (dove Dario Amodei prevede balzi reali con gli agenti autonomi) i costi tra agenti IA e umani in ruoli come data entry e call center sono quasi in parità. E un dato Deloitte fotografa il problema vero: il 93% dei budget IT va in tecnologia, il 7% sulle persone. Per Wild il vantaggio competitivo si è spostato esattamente in quel 7% trascurato, perché usare l'IA solo per tagliare costi significa giocarsi la partita sbagliata.

Architect, Bridger, Catalyst

Il framework del libro individua tre figure che fanno funzionare l'innovazione. L'Architect costruisce la cultura: l'esempio è un middle manager di Pfizer che ha consegnato la supply chain del vaccino in 266 giorni, contro gli 8-10 anni di prassi del settore. Oppure Ajay Banga, che ha preso una Mastercard dove l'innovazione era l'ultima priorità e ne ha moltiplicato per dodici la capitalizzazione puntando sui non bancarizzati.

Il Bridger è quello a cui Wild è più affezionato: "l'eroe non celebrato dell'innovazione", mi dice nell'intervista. È chi unisce i puntini tra vendite, tecnologia e mercato, il ruolo che oggi nel tech si chiama Forward Deployed Engineer. Ed è il motivo per cui, parole sue dal palco, "la maggior parte dell'innovazione non muore in fase di ideazione. Muore in fase di integrazione, umana e sistemica". Le aziende che licenziano i bridger per far quadrare un trimestre, aggiunge, stanno segando il ramo su cui sono sedute.

Il Catalyst, infine, trasforma un'azienda in un movimento e il movimento in ecosistema. Gli esempi che cita sono Nvidia e Salesforce. Sopra tutto questo sta un cambio di paradigma nella leadership: il vecchio "pathfinding", tracciare una visione e farla seguire, non regge più perché gli assunti cambiano troppo in fretta. Serve quello che chiama wayfinding: "come guidi quando sei circondato dalla nebbia, quando destinazione e percorso non sono chiari?"

Il giudizio umano come collo di bottiglia

Nell'intervista il tono cambia, si fa più personale. Wild parte da un'osservazione tecnica: i modelli linguistici sono addestrati su dati pubblici prodotti da esseri umani, seguono la curva normale dell'intelligenza, e questo li rende "fondamentalmente nella media". Da qui l'ossessione per il prompt engineering (che paragona, con divertita precisione, alla pillola di Matrix) e la corsa ai dati proprietari come elemento di differenziazione. Il "genio collettivo" del titolo del suo libro emerge quando l'IA potenzia un intero team, mentre la caccia al singolo talento isolato rende molto meno.

Poi arriva la frase che è diventata il titolo dell'intervista: "noi esseri umani siamo davvero bravi a risolvere i problemi, e terribili nel selezionarli". Il pericolo dell'IA, dice, è la sua natura accondiscendente: un sistema che ti asseconda può convincerti che stai risolvendo i problemi giusti anche quando non è vero. Per questo il giudizio umano e la capacità di contestualizzare restano insostituibili, al punto che Spotify ha appena inserito il "giudizio umano" tra i propri valori aziendali fondamentali. Un'azienda tech che mette per iscritto una cosa del genere nel 2026 sta dicendo qualcosa sul mercato, prima ancora che su di sé.

C'è anche un Wild padre, preoccupato dalla moda di eliminare i lavori entry-level: tagliare le rampe d'accesso significa rinunciare alla prossima generazione di leader e impoverire la diversità di pensiero. E c'è una scoperta curiosa fatta durante la ricerca per il libro: lui, i suoi co-autori e parecchi dei leader studiati, Ajay Banga incluso, hanno frequentato scuole Montessori. Curiosità, pensiero indipendente e l'idea che il fallimento sia un mezzo per imparare, dice, producono leader migliori di qualunque MBA.

I consigli per le aziende italiane

A un'azienda italiana di medie dimensioni Wild suggerisce di sfruttare una dote locale che apprezza: la propensione al dibattito. Lo strumento pratico è una domanda sola: "cosa non diresti mai del tuo business?". Cita una catena di supermercati americana che, rispondendo (nessuno comprerebbe da noi un regalo dell'ultimo minuto), ha lanciato un business di gift card che oggi vale tre volte il core business. È quello che Wild, rifacendosi a Steve Jobs, chiama "vuja de" (l'opposto di deja vu): guardare le stesse informazioni di tutti e vederle in modo diverso (il conio originale è del comico George Carlin, ma la sostanza regge lo stesso).

L'altra avvertenza riguarda il "teatro" dell'innovazione, cioè l'innovazione fatta per finta, che non apporta vero cambiamento: workshop, hackathon e attività varie che non toccano il modello operativo. L'innovazione vera produce risultati misurabili, e le metriche giuste secondo Wild misurano apprendimento e collaborazione, non le centinaia di indicatori finanziari che le grandi organizzazioni adorano. Dalle startup ruba una pratica precisa: una "dashboard" degli ostacoli, che mette i problemi sul tavolo e rende le conversazioni difficili una questione di dati anziché di colpe.

Chiudo con l'aneddoto che ha aperto il suo intervento. Alla prima proiezione dei fratelli Lumière, davanti al treno in arrivo, il pubblico scappò dalla sala, o almeno così vuole la leggenda, che gli storici del cinema smontano da decenni senza riuscire a scalfirla. Wild sostiene che quel terrore fosse una reazione sana, e che lo sia anche oggi davanti all'IA: "se ci concentriamo su quanto è spaventosa, forse ci motiverà a fare le cose giuste sulla governance".

Tra chi minimizza e chi catastrofizza, un po' di paura ben investita mi sembra il consiglio più concreto uscito da questa conversazione.