James Webb Space Telescope si piega come un origami pronto per Ariane 5

Costruire il più grande telescopio spaziale della storia è un compito difficile. Riuscire a lanciarlo nello Spazio lo è ancora di più! Gli ingegneri del James Webb Space Telescope hanno dovuto quindi pensare a qualche stratagemma per riuscire a inserire il telescopio all'interno dei fairing di un Ariane 5.

Per riuscire nell'intento hanno quindi provato a fare in modo che il telescopio spaziale potesse piegarsi quasi come fosse un grande origami e ora finalmente possiamo vedere come sarà prima di essere inserito in cima al razzo Ariane 5 per il lancio previsto nel 2021. Del resto il suo specchio principale ha un diametro di 6,5 metri (HST ha uno specchio da circa 2,3 metri).

Il telescopio che si piega come un origami

Quando sarà nello Spazio il James Webb Space Telescope dovrà quindi trovare la sua configurazione definitiva. Uno dei passaggi più complessi e con maggiori incertezze. Quando il telescopio spaziale Hubble ebbe un problema alla parte ottica, gli Space Shuttle volavano e soprattutto la distanza dalla Terra era di soli 568 chilometri (la ISS è a circa 400 chilometri).

Nel caso di JWST però le cose saranno ben più complesse. Infatti non ci sono più Space Shuttle per eventuali missioni di manutenzione e soprattutto si troverà nel punto di Lagrange 2 (L2) a ben 1,5 milioni di chilometri. Ben più lontano della Luna.

Bill Ochs (responsabile del progetto per la NASA) ha dichiarato "il James Webb Space Telescope ha raggiunto per la prima volta un altro importante traguardo con l'intero osservatorio nella sua configurazione di lancio, in preparazione ai test ambientali". Ochs ha anche sottolineato come il lavoro sia stato svolto in condizioni complicate dall'emergenza COVID-19.

Ora che il telescopio spaziale è nella sua configurazione di lancio potrà essere sottoposto ai test acustici e a quelli per le vibrazioni. Se questi ultimi avranno esito positivo, il JWST sarà ancora una volta riaperto e ricontrollato.

A differenza di HST, JWST sarà un telescopio che lavorerà nell'infrarosso e studierà fenomeni legati al Big Bang, l'analisi delle galassie più antiche e la formazione di sistemi solari lontani dalla Terra che risultano poco visibili o invisibili ad Hubble (potendone anche conoscere maggiori dettagli sull'atmosfera) per via delle polveri che circondano questo genere di sistemi in formazione.