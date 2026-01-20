Italo fa la storia: Starlink arriverà sui treni ad alta velocità della compagnia

Italo diventa la prima compagnia ferroviaria al mondo a introdurre Starlink sui treni ad alta velocità. Da maggio 2026 la connessione satellitare sarà gratuita per tutti i passeggeri. Previsti miglioramenti su velocità, latenza, sicurezza, 5G e una nuova app con contenuti multimediali e pagamenti digitali

Italo compie un passo storico nel settore del trasporto ferroviario europeo e mondiale, diventando la prima compagnia ferroviaria al mondo a offrire connettività satellitare Starlink a bordo dei propri treni ad alta velocità. A partire da maggio 2026, i passeggeri potranno navigare in rete durante il viaggio grazie al servizio di SpaceX, gratuitamente e incluso nel biglietto, indipendentemente dalla classe di viaggio.

La connessione Starlink sarà disponibile su tutte le classi Italo, dall'Ambiente Smart fino al Club Executive, senza costi aggiuntivi. L'aggiornamento tecnologico coinvolgerà l'intera flotta: tutti i convogli saranno equipaggiati con Starlink entro un anno, segnando una svolta nella qualità dell'esperienza di viaggio su rotaia. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'accordo siglato tra Starlink e Lufthansa per portare la connettività satellitare anche sugli aerei della compagnia tedesca.

Grazie alla rete satellitare di Elon Musk, Italo promette un incremento della velocità di navigazione fino al 60% e una riduzione della latenza del 50%, garantendo una connessione stabile anche nelle tratte più complesse. Particolare attenzione è stata riservata a privacy e sicurezza, con sistemi di autenticazione a più fattori pensati per proteggere i dati personali dei passeggeri.

I dettagli dell'accordo tra Italo e Starlink

L'accordo con Starlink si affianca a quello già avviato con Nomad Digital, che prevede importanti investimenti per migliorare la copertura 5G, soprattutto nelle gallerie del tratto appenninico, tradizionalmente critiche per la connettività.

Gli interventi infrastrutturali dovrebbero portare a risultati significativi: +460% nella velocità di download, +163% nell'upload e +80% nei tempi di risposta rispetto agli standard attuali.

Sul fronte industriale, Italo può contare su una base solida. Nel 2023 MSC, leader mondiale della logistica marittima, ha acquisito circa il 50% di Italo. La flotta attuale conta 51 treni, che saliranno a 63 entro il 2027 con l'arrivo di 12 nuovi convogli prodotti da Alstom. Prima ancora, i passeggeri noteranno una novità estetica: la storica livrea rosso scuro sarà arricchita da una fascia color oro.