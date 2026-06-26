Italia e Tunisia realizzano il primo collegamento elettrico sottomarino tra Europa e Nord Africa

Italia e Tunisia hanno avviato la realizzazione del progetto Elmed, il primo collegamento elettrico sottomarino tra Europa e Nord Africa. La nuova infrastruttura HVDC da 600 MW collegherà Sicilia e Tunisia, favorendo lo scambio di energia rinnovabile

Italia e Tunisia hanno compiuto un importante passo avanti verso la realizzazione del primo collegamento elettrico in corrente continua tra Europa e Nord Africa. I gestori delle rispettive reti elettriche, Terna e STEG, hanno affidato a Hitachi Energy un contratto dal valore di circa 770 milioni di euro per la costruzione delle stazioni di conversione che costituiranno il cuore del progetto Elmed.

L'assegnazione completa la procedura di approvvigionamento della nuova infrastruttura ad alta tensione in corrente continua (HVDC), che unirà i due Paesi attraverso una linea di trasmissione da 600 megawatt lunga circa 220 chilometri. Gran parte del cavo sarà posata sul fondale del Mar Mediterraneo, attraversando lo Stretto di Sicilia fino a una profondità di circa 800 metri.

Le due stazioni di conversione sorgeranno a Partanna, in Sicilia, e a Mlaabi, nei pressi di Menzel Temime, nella parte nord-orientale della Tunisia. La tecnologia HVDC è considerata particolarmente adatta ai collegamenti sottomarini di lunga distanza perché consente di trasportare energia con una maggiore efficienza rispetto ai tradizionali sistemi in corrente alternata.

A cosa servirà il cavo sottomarino che collegherà Italia e Tunisia?

Una volta completata, l'infrastruttura renderà possibile il trasferimento di elettricità tra la rete europea e quella nordafricana, favorendo una migliore integrazione delle fonti rinnovabili e rafforzando la sicurezza energetica delle due aree che si affacciano sul Mediterraneo.

Hitachi Energy sarà responsabile della fornitura dell'intero sistema HVDC, comprendente valvole di conversione, la piattaforma digitale di controllo MACH, trasformatori di potenza e apparecchiature di commutazione ad alta tensione. L'azienda seguirà inoltre la progettazione ingegneristica, il disegno del sistema, la supervisione dell'installazione e le operazioni di collaudo e messa in servizio. Le opere civili saranno invece affidate a un raggruppamento formato da D'Agostino Costruzioni Generali per la parte italiana e Orascom Construction per quella tunisina.

Il progetto Elmed, dal valore complessivo di circa 1,42 miliardi di euro, rientra nel Piano Mattei per l'Africa promosso dall'Italia e contribuisce anche agli obiettivi della strategia europea REPowerEU, nata per diversificare gli approvvigionamenti energetici e favorire una maggiore integrazione dell'energia rinnovabile. La Commissione Europea sosterrà l'iniziativa con un finanziamento di 307 milioni di euro attraverso il programma Connecting Europe Facility. Si tratta della prima volta che l'Unione Europea finanzia un'infrastruttura energetica che coinvolge uno Stato esterno ai propri confini.