ISS e perdita d'aria: la situazione sembra normalizzarsi, ma si continua a cercare

Abbiamo scritto di come la ISS (Stazione Spaziale Internazionale) abbia una perdita d'aria. Niente di catastrofico o veramente pericoloso, ma sicuramente un problema da risolvere. Non è la prima volta, forse non sarà neanche l'ultima e le vite dell'equipaggio (un astronauta e due cosmonauti) non sono in pericolo.

La NASA ha annunciato le ultime novità con un post sul blog ufficiale della ISS raccontando quanto accaduto in queste ore. Lo scopo è quello di capire dove è presente la perdita e ripararla. L'agenzia ha scritto nella serata di ieri (ora italiana) che "l'equipaggio della Expedition 63 ha terminato la sua permanenza isolata nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale questa mattina dopo un esteso test di tenuta".

Ricordiamo che, oltre a precedenti perdite, la ISS non è a "tenuta stagna". Ci sono perdite che vengono poi compensate grazie a dei serbatoi di azoto e ossigeno (a loro volta riempiti nelle varie missioni con le navette-cargo). La perdita d'aria oggetto delle analisi di questi giorni risale in realtà a Settembre 2019, quando venne rilevata per la prima volta. Per via delle varie missioni che si sono avvicendate, non è stato però possibile studiare in maniera corretta il caso fino a ora.

Roscosmos (agenzia spaziale russa) aveva aggiornato lo stato operativo della ISS con alcuni messaggi su Twitter. Nella giornata di ieri, alle ore 13:00 di Mosca (le 12:00 in Italia) erano stati riaperti tutti i passaggi dei segmenti russo e americano, che erano stati chiusi per le misurazioni di tenuta e per questioni di sicurezza aggiuntiva. Le operazioni hanno richiesto circa un'ora con i livelli di pressione che sono rimasti entro i limiti nominali dopo le operazioni.

Chris Cassidy (NASA), Ivan Vagner e Anatoly Ivanishin (Roscosmos) continueranno con il lavoro seguendo la routine, continuerà anche il monitoraggio della pressione per determinare l'origine della perdita. In questi giorni verranno analizzati i dati raccolti nel test delle scorse ore per avere un'idea più precisa di dove sia la falla. L'equipaggio ha anche ricominciato a eseguire gli esperimenti scientifici assegnati in precedenza. Si attendono comunque novità nel corso dei prossimi giorni.