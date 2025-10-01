ISRO: prosegue lo sviluppo della navicella spaziale Gaganyaan, primo volo senza equipaggio a dicembre

L'agenzia spaziale indiana ISRO sta proseguendo lo sviluppo della navicella spaziale Gaganyaan. Il primo volo senza equipaggio sarà a dicembre 2025 mentre il primo test con equipaggio è fissato nel 2027.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Stazione Spaziale Internazionale ha rappresentato l'avamposto umano nello Spazio (anche se non sono mancati in precedenza quelli del programma Salyut, la Mir e Tiangong). Ora in orbita oltre alla ISS è presente la nuova versione della Tiangong, che si amplierà in futuro, mentre in futuro ci saranno diverse stazioni spaziali da parte di diverse agenzie e società private.

Tra queste ci saranno le stazioni spaziali commerciali (Axiom Station, Orbital Reef, Haven-1, Haven-2, etc.), proseguiranno le operazioni della cinese Tiangong, ci potrebbe essere la stazione spaziale russa ROS ma anche la Bharatiya Antariksh Station. Quest'ultima potrà essere rifornita dalla navicella spaziale indiana Gaganyaan che porterà anche gli equipaggi in orbita.

Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, l'ISRO sarebbe pronta a eseguire il primo test in orbita di Gaganyaan, senza equipaggio, nel dicembre 2025, in ritardo di circa un anno rispetto ai precedenti piani. Questo permetterà di raccogliere dati utili sui sistemi e verificare l'hardware in uno scenario reale. Ci vorranno poi diversi mesi prima di vedere un equipaggio indiano in orbita.

Se la roadmap sarà rispettata vedremo i primi astronauti indiani in orbita in una navicella Gaganyaan nel 2027. Secondo Dr. V. Narayanan (a capo dell'ISRO e del Dipartimento dello Spazio) "finora abbiamo selezionato quattro astronauti. Il Primo Ministro Narendra Modi ha richiesto la selezione di altri astronauti, che è attualmente in corso". Il primo volo con equipaggio della capsula spaziale indiana Gaganyaan porterà in orbita due o tre astronauti con la missione che durerà circa una settimana.

Nel frattempo l'ISRO sta programmando il lancio del primo modulo della Bharatiya Antariksh Station (BAS) che sarà lanciato a breve, secondo l'astronauta indiano Shubhanshu Shukla. Le attuali tempistiche indicano un lancio nel 2028 mentre altri quattro moduli seguiranno a breve distanza di tempo (orbitando a 450 km di quota). La piena operatività prevista nel 2035, quando la ISS sarà già deorbitata. Queste tecnologie saranno importanti in quanto alla base del programma per raggiungere la Luna negli anni '40.