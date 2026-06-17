ISRO lancerà il primo modulo della stazione spaziale indiana Bharatiya Antariksh Station (BAS) nel 2028

L'ISRO sta programmando di lanciare il primo modulo della stazione spaziale indiana Bharatiya Antariksh Station (BAS) nel 2028. Questo sarà alla base di una nuova strategia per il progresso scientifico in India.

Si discute del termine dell'attività operativa della Stazione Spaziale Internazionale, previsto tra il 2030 e il 2032. Dopo quel momento in orbita dovrebbero essere presenti la stazione spaziale russa ROS (Russian Orbital Station), la stazione spaziale cinese Tiangong e alcune stazioni spaziali commerciali (statunitensi con collaborazioni internazionali). Un'altra stazione spaziale in orbita potrebbe essere la Bharatiya Antariksh Station (BAS), realizzata dall'agenzia spaziale indiana ISRO.

Si tratterà di una stazione spaziale con più moduli che servirà all'India per avere il proprio avamposto in orbita bassa terrestre (LEO) così da poter sviluppare le proprie tecnologie e la propria industria ad alta tecnologia legata al settore aerospaziale. A bordo saranno poi condotti diversi esperimenti in microgravità, ci sarà l'apertura a collaborazioni internazionali e più in generale ISRO si preparerà "al salto" verso la Luna.

Durante un intervento on-line tenutosi negli scorsi giorni, al quale ha partecipato S. Unnikrishnan Nair (ingegnere aerospaziale che collabora strettamente con l'agenzia spaziale indiana), all'interno del programma digitale di apprendimento dell'IIRS-ISRO sono state mostrate alcune informazioni riguardanti la Bharatiya Antariksh Station (BAS).

Secondo quanto riportato, il programma rimane quello di lanciare il primo modulo di BAS nel 2028 a bordo di un razzo spaziale LVM3. In particolare si è fatto riferimento al modulo BAS-02, il Core-Docking Module che avrà la possibilità di far attraccare le nuove navicelle spaziali Gaganyaan, sviluppate utilizzando tecnologie prodotte in India.

I dati mostrano come BAS-02 avrà dimensioni di 9,25 metri, con un diametro variabile tra i 2,8 metri fino a 4 metri a seconda della sezione. Rispetto al modulo Tianhe della CSS è lungo la metà ma la CNSA ha a disposizione il vettore Lunga Marcia 5B con i suoi grandi fairing che permettono di contenere grandi volumi.

Il modulo BAS-01 sarà invece la sezione abitativa con caratteristiche che prevederanno una lunghezza di 8 metri, un diametro di 3,8 metri e una massa di circa 10 tonnellate. Bharatiya Antariksh Station avrà poi il modulo BAS-03, dove verranno eseguiti gli esperimenti in microgravità al quale verrà unità il modulo BAS-04 (un'altra sezione per esperimenti) e infine il modulo BAS-05 che sarà destinato a collegare le varie sezioni.

Sia la Bharatiya Antariksh Station (BAS) che la navicella Gaganyaan utilizzeranno lo standard internazionale IDSS (International Docking System Standard) per il sistema di docking. Questo consentirà di far attraccare alla stazione spaziale indiana altre navicelle compatibili e di far attraccare la navicella indiana ad altre stazioni spaziali. L'operatività completa di BAS è prevista attualmente nel 2035 e orbiterà a una quota tra i 400 km e i 450 km, simile a quella della ISS.