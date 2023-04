ispace HAKUTO-R Mission 1: il lander lunare si sarebbe distrutto nell'impatto

La missione HAKUTO-R Mission 1 di ispace sarebbe stata la prima completamente privata ad atterrare sulla Luna. Un'occasione per mostrare come i privati possano concorrere e (a volte) superare le agenzie spaziali statali nel raggiungere risultati scientifici di alto livello. Ne avevamo già scritto in passato e oggi c'è stato un epilogo non propriamente positivo.

Atterrare su un corpo celeste è sempre molto complicato e non bisogna farsi condizionare dai successi della NASA (con Perseverance e Curiosity, per esempio). Anche la Luna è un ambiente ostile e quindi le possibilità di fallimento sono elevate, così come successo al lander HAKUTO-R e ai suoi carichi utili. Questo non fermerà l'esplorazione spaziale e neanche le future missioni private che rappresentano una svolta significativa nel panorama del mercato legato allo Spazio. Questo è quello che sappiamo attualmente.

Il lander HAKUTO-R di ispace non è atterrato sulla Luna

La prima parte della missione si è svolta correttamente nel corso delle scorse settimane. Il lancio è avvenuto l'11 dicembre 2022 alle 8:38 (ora italiana) dallo Space Launch Complex 40 grazie a un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX. La scelta è stata quella di raggiungere la Luna con una traiettoria non diretta permettendo così di non necessitare di elevate energie ma piuttosto di un arrivo più lento ma anche meno complesso.

Nonostante le fasi precedenti al possibile allunaggio fossero state eseguite correttamente qualcosa è "andato storto" proprio nel momento finale. Allo stato attuale non sappiamo se effettivamente il lander non sia atterrato correttamente, ma ispace ha provato a contattarlo per circa 20 minuti senza ottenere risposta. Questo dovrebbe significare che purtroppo veicolo e carico utile si sono distrutti nell'impatto.

La società privata nipponica ha dichiarato in un comunicato stampa che "ispace, una società globale di esplorazione lunare, ha annunciato oggi che il lander lunare della missione 1 HAKUTO-R avrebbe dovuto atterrare sulla superficie della Luna alle 1:40 JST del 26 aprile 2023. In questo momento Il centro di controllo della missione HAKUTO-R a Nihonbashi, Tokyo, non è stato in grado di confermare il successo del Lunar Lander. Gli ingegneri di ispace e gli specialisti delle operazioni di missione nel Mission Control Center stanno attualmente lavorando per confermare lo stato attuale del lander. Ulteriori informazioni sullo stato del lander saranno annunciate non appena saranno disponibili".

Alcune speculazioni indicano come il lander sia effettivamente allunato ma qualcosa successivamente è andato in maniera diversa dalle aspettative, forse a causa di una discesa troppo rapida e un successivo rimbalzo sulla superficie causando danni catastrofici ai sistemi.

Tra gli ultimi dati vengono segnalati una velocità di 30 km/h a una quota di 80 metri. Il segnale è stato poi perso e quindi gli ingegneri stanno cercando di capire cosa possa essere successo (allo stato attuale la missione potrebbe non essere conclusa anche se le probabilità sono piuttosto remote). Con la possibile perdita del lander è stato anche perso, tra gli altri, il primo rover degli Emirati Arabi Uniti conosciuto come Rashid.