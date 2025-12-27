Isar Aerospace si prepara al secondo lancio del razzo spaziale europeo Spectrum

L'Europa sta cercando di recuperare il "tempo perso" per quanto riguarda lo sviluppo di razzi spaziali per assicurarsi l'accesso indipendente allo Spazio ma anche una migliore competitività che possa ridurre i costi e migliorare le tecnologie impiegate. Tra le nuove realtà del panorama europeo troviamo Isar Aerospace che sta sviluppando il vettore leggero Spectrum, che ha un solo tentativo di lancio all'attivo allo stato attuale.

Christmas lights arent the only thing blazing this season  Spectrums engines are too! Less than 9 months after our first test flight, we have cleared final tests for our second launch from @AndoyaSpace! Both stages passed 30-second integrated static fire tests. Read more: pic.twitter.com/1Bk68QKpCD — Isar Aerospace (@isaraerospace) December 22, 2025

Come avevamo riportato in passato, il lancio di marzo di quest'anno ha visto Spectrum lasciare il pad e sollevarsi per circa 25" prima di ricadere verso il mare. La motivazione del fallimento del lancio inaugurale è da ricercarsi nell'apertura involontaria di una valvola di sfiato che ha comportato la perdita dell'assetto.

Isar Aerospace si sta preparando al secondo lancio di Spectrum

Ora Isar Aerospace ha annunciato di essere a buon punto con i test del secondo razzo spaziale Spectrum, che decollerà nuovamente dallo spazioporto norvegese di Andøya. La società ha scritto che "meno di nove mesi dopo il primo volo di prova di Spectrum, Isar Aerospace ha completato i test di fase e si sta preparando per il suo secondo lancio dal complesso di lancio dedicato della società ad Andøya in Norvegia".

Daniel Metzler (CEO e Co-fondatore di Isar Aerospace) ha dichiarato "stiamo costruendo più di alcuni razzi spaziali, stiamo costruendo la capacità per le nazioni di accedere e sostenere lo Spazio alle loro condizioni. La rapida iterazione è il modo in cui si vince in questo settore. Essere di nuovo sul pad meno di nove mesi dopo il nostro primo volo di test è la prova che possiamo operare alla velocità che il Mondo ora richiede".

In particolare entrambi gli stadi hanno superato degli static fire della durata di 30" permettendo così alla società di passare alle fasi finali di integrazione e alle operazioni che precedono il lancio vero e proprio. Isar Aerospace punta a incrementare la cadenza di lancio grazie a uno stabilimento (a Monaco) che, a regime, potrebbe realizzare fino a 30 razzi spaziali l'anno.

La sfida a livello internazionale è decisamente complicata con USA e Cina che sono di molto superiori sia per investimenti che per tecnologie disponibili. Negli ultimi anni in Europa si sono però affacciate nuove realtà che potrebbero consentire di migliorare le capacità di lancio, ridimensionando il potere di società come ArianeGroup che hanno limitato le possibilità di sviluppo di nuovi nomi nel settore.