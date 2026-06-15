Isar Aerospace rinvia ancora il lancio del razzo spaziale europeo Spectrum per un problema tecnico

Dopo tanto silenzio, Isar Aerospace aveva annunciato che nella serata di oggi avrebbe tentato di lanciare nuovamente il razzo spaziale europeo Spectrum. Nel corso degli scorsi mesi erano stati fatti diversi tentativi, tutti rinviati per problemi tecnici. La missione Onward and Upward è la seconda per questo vettore, dopo la prima (Going Full Spectrum) decollata alla fine di marzo dello scorso anno ma conclusasi dopo circa 25".

Quando mancava circa un'ora al decollo dallo spazioporto norvegese di Andøya, Isar Aerospace ha annunciato un nuovo rinvio. Nel comunicato stampa si legge che la società "ha rinunciato al tentativo di lancio previsto per oggi. Continuiamo a rilevare anomalie nei sistemi fluidici del veicolo e i team stanno analizzando i nuovi dati per individuarne la causa principale".

Allo stato attuale non ci sono ulteriori informazioni ma il razzo spaziale Spectrum sembra essere in buone condizioni e questo potrebbe rappresentare una notizia positiva in vista di un futuro tentativo. Con le giornate che si stanno allungando nell'emisfero settentrionale e le condizioni meteo che dovrebbero diventare più stabili, un nuovo tentativo potrebbe avvenire nel corso di poche settimane.

La missione Onward and Upward prevede diversi carichi utili come i Cubesat CyBEEsat (TU Berlin), TriSat-S (Università di Marburgo), Platform 6 (EnduroSat), FramSat-1 (NTNU), SpaceTeamSat1 (TU Wien Space Team) e infine l'esperimento Let It Go di Dcubed.

In precedenza, sempre Isar Aerospace aveva annunciato la possibilità di lanciare i suoi razzi spaziali dallo spazioporto nella Nuova Scozia (Canada) oltre a un accordo con Astroscale per permettere il lancio del satellite ELSA-M pensato per la rimozione attiva dei detriti spaziali. Cercare di incrementare la cadenza di lancio sarà fondamentale per la società tedesca. L'aumento del numero di componenti in produzione è un buon segno ma potrebbe non essere sufficiente se non sarà inserito in un programma di lancio affidabile.

Prima del lancio Josef Aschbacher (direttore generale dell'ESA) aveva dichiarato "con il secondo vettore Spectrum sulla piattaforma di lancio in Norvegia, assistiamo a un chiaro segnale della crescente importanza dei servizi commerciali di trasporto spaziale in Europa. Isar Aerospace è pronta ad affrontare una grande sfida, che sarà determinante per promuovere un'Europa resiliente e autonoma nello Spazio".