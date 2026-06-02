Isar Aerospace potrà far decollare i suoi razzi spaziali dalla Nuova Scozia (Canada) aumentando la sua attività di lancio

Abbiamo riportato in queste ore di come la società spagnola PLD Space stia realizzando un pad di lancio nello spazioporto di Kourou in Guyana francese, unendosi così ad Arianespace, MaiaSpace e Avio. La società italiana potrebbe iniziare a lanciare i propri vettori Vega dalla Virginia e non solo dal Sud America. Negli scorsi giorni Isar Aerospace ha annunciato un accordo per poter lanciare i propri razzi spaziali dalla Nuova Scozia, in Canada (e più precisamente a Canso).

Secondo quanto riportato dalla società tedesca, l'accordo è con Maritime Launch Services (MLS), l'operatore che si occupa della gestione dello Spaceport Nova Scotia. A causa della sua posizione (lontana dall'equatore), questo sito di lancio sarà utile per le missioni che opereranno su orbite a media e alta inclinazione e orbite polari.

Queste tipologie di orbite possono essere impiegate per satelliti dedicati all'osservazione terrestre e alla comunicazioni sia per clienti commerciali che governativi. Alexandre Dalloneau (Vice Presidente Mission and Launch Operations, Isar Aerospace) ha dichiarato "l'accesso allo Spazio è un prerequisito per la sicurezza e la resilienza economica di ogni nazione. Con la nostra capacità unica di progettare, produrre e scalare i sistemi di lancio internamente e di costruire l'infrastruttura di terra richiesta – siamo a buon punto per consentire l'accesso sovrano allo Spazio – per il Canada, la Germania e le nazioni alleate. Unendo le forze con MLS, stiamo stabilendo un percorso verso la realizzazione della capacità di lancio sovrana dal suolo nordamericano".

Il primo e, attualmente, unico lancio di un razzo spaziale Isar Aerospace Spectrum è avvenuto dallo spazioporto di Andøya (Norvegia), concludendosi dopo pochi secondi a causa di un problema tecnico. La seconda missione, chiamata Onward and Upward, era prevista inizialmente per gennaio di quest'anno, poi posticipata a non prima di marzo e infine ad aprile mentre attualmente non è chiaro quando sarà effettivamente lanciata. Secondo quanto dichiarato da Isar Aerospace, una perdita da un serbatoio COPV (composite overwrapped pressure vessel) ha portato a un rinvio mentre la società sta cercando di risolvere il problema.

Nel frattempo la società tedesca ha aperto un nuovo sito di test nell'Esrange Space Center in Svezia per aumentare la futura cadenza di lancio stringendo anche accordi per le future missioni commerciali, come quella con Astroscale. Avere più siti di lancio è fondamentale, come dimostrato dall'incidente avvenuto in Florida a causa di un malfunzionamento del razzo spaziale New Glenn di Blue Origin che ha compromesso l'attività della società per diversi mesi.