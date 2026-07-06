Isaac 1 in vendita dall'autunno, un vero robot capace di sbrigare (quasi) tutte le faccende domestiche

Weave ha presentato Isaac 1, un robot domestico che può riordinare la casa, rifare il letto e gestire il bucato. Costa 7.999 dollari oppure 449 dollari al mese, sarà disponibile negli USA a partire dal 2027 e riceverà aggiornamenti firmware che ne amplieranno le capacità

Il concetto di robot domestico multifunzione è ormai realtà. Weave Robotics ha annunciato Isaac 1, evoluzione di Isaac 0 e modello definitivo destinato ad arrivare sul mercato di massa, con l'obiettivo di automatizzare numerose attività quotidiane all'interno delle abitazioni. Il dispositivo è già disponibile in preordine al prezzo di 7.999 dollari, mentre chi preferisce una formula alternativa può scegliere un abbonamento da 449 dollari al mese.

Il nuovo modello non rappresenta soltanto un aggiornamento estetico. Isaac 1 introduce infatti una piattaforma mobile capace di spostarsi autonomamente negli ambienti domestici, caratteristica assente nella generazione precedente. Il robot può variare la propria altezza da 91,44 a 175,26 centimetri in base all'attività da svolgere e integra due braccia telescopiche, un busto pieghevole ed estensibile e una copertura in tessuto morbido e rimovibile.

Dal punto di vista operativo, Isaac 1 esegue attività come la raccolta dei vestiti sporchi, la gestione dei cesti della biancheria, la piegatura degli indumenti e il loro riordino. La modalità denominata Laundry Flow automatizza l'intero processo dedicato al bucato, mentre Daily Reset permette di rifare i letti, sistemare cuscini e coperte e rimettere in ordine giochi, scarpe e altri oggetti presenti nell'abitazione.

Secondo Weave, il robot svolge queste attività in autonomia nella maggior parte delle situazioni. Quando incontra scenari più complessi, però, può richiedere il supporto di un operatore remoto dell'azienda che interviene attraverso le immagini raccolte dalle telecamere integrate per completare il compito assegnato. Si tratta di una funzione pensata per garantire l'esecuzione delle operazioni, anche se ha scatenato dubbi tra i più attenti alla privacy, dato che il robottino darebbe accesso alle immagini in tempo reale dell'abitazione.

Proprio su questo fronte, l'azienda evidenzia che gli occhi-telecamera restano chiusi quando il robot non è in funzione. Weave dichiara inoltre che i dati personali vengono utilizzati per migliorare e aggiornare i servizi, ma non ha chiarito se le informazioni raccolte all'interno delle abitazioni vengano salvate e impiegate per l'addestramento del sistema.

Its about to get very strange folks. https://t.co/l4Y34S9011 — @jason (@Jason) July 1, 2026

Le caratteristiche tecniche comprendono una base su ruote, connettività WiFi, controllo tramite applicazione dedicata e possibilità di programmare gli orari di funzionamento. L'autonomia dichiarata raggiunge 8 ore, mentre una ricarica completa richiede circa 2 ore. La base misura 52,07 x 55,88 centimetri, mentre il robot offre una portata verticale di 203,2 centimetri e una orizzontale di 96,52 centimetri. La struttura dispone di 2 gradi di libertà per il collo, 6 per ciascun braccio, 1 per ogni mano, 2 per il torso e 3 per la base mobile.

Weave ha confermato anche un piano di aggiornamenti firmware che amplierà progressivamente le capacità del robot. L'obiettivo è incrementare il numero di attività eseguibili e migliorare il livello di autonomia nel tempo.

Isaac 1 viene proposto in cinque colorazioni, Sage, Gray, Slate Blue, Terracotta e Vesper. Le prime consegne partiranno nel prossimo autunno con disponibilità iniziale limitata alla California. Nel corso del 2027 la commercializzazione verrà estesa al resto degli Stati Uniti.

Il prezzo di Isaac 1 risulta inferiore rispetto ad altri robot domestici annunciati sul mercato, caratteristica che inevitabilmente ha accresciuto l'interesse verso il progetto. L'annuncio ha raccolto milioni di visualizzazioni sui social e ha alimentato il dibattito sul potenziale dei robot dedicati alle attività domestiche, anche se restano aperti interrogativi sulla piena autonomia operativa e sulla gestione dei dati raccolti all'interno delle abitazioni.