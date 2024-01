Invia il tuo nome sulla Luna grazie al rover NASA VIPER: lancio previsto per fine 2024

L'agenzia spaziale statunitense in passato ha permesso a tutte le persone nel Mondo di inviare il proprio nome (sotto forma di piccole incisioni su chip) in diverse missioni. Per esempio ci sono i nomi di migliaia di esseri umani sul rover Perseverance che è attualmente attivo su Marte (ma anche su NASA InSight) o, più di recente, è stato possibile inserire il proprio nominativo sull'orbiter della missione Europa Clipper. Una nuova possibilità per tutti gli appassionati è stata data anche per il rover NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).

Questa missione robotica (inserita nel Commercial Lunar Payload Services) è diretta verso la Luna e farà parte del programma Artemis per l'esplorazione del nostro satellite naturale. Il lancio è previsto alla fine del 2024 a bordo di un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX insieme al lander Astrobotic Griffin che fornirà supporto per l'atterraggio nella zona del Polo Sud che è una delle più interessanti dal punto di vista dell'esplorazione. Qui saranno dirette anche le future missioni umane. Sempre nel 2024 è infatti prevista la missione preparatoria Artemis II che porterà quattro astronauti vicino alla superficie lunare (ma senza atterrare) grazie alla capsula Orion.

Come sempre la modalità per inserire il nome da inviare sulla Luna insieme al rover NASA VIPER è piuttosto semplice (e gratuita). Basta inserire nome e cognome nell'apposita pagina e inserire un pin di quattro cifre per recuperare il biglietto elettronico in futuro (per conservarlo o stamparlo come semplice ricordo). Questo rover sarà la prima missione robotica della NASA sulla superficie della Luna e il suo scopo è quello di esplorare le zone permanentemente in ombra così da capire, in particolare, quanta acqua (sotto forma di ghiaccio) sia presente dispersa nella regolite. Non essendoci interazione con il Sole ci potrebbero essere diverse sorprese. La capacità di sfruttare le risorse "in situ" è fondamentale. Per esempio l'acqua potrebbe essere sia impiegata per gli equipaggi ma, soprattutto, per realizzare idrogeno e ossigeno utili come propellente per i razzi spaziali. Questo consentirebbe di ridurre il carico di propellente dalla Terra e avere quindi più massa disponibile per il carico utile.

La missione dovrebbe avere una durata di 100 giorni e si sposterà in zone (in particolare quella di Mons Mouton) dove sono presenti crateri che hanno bordi sempre in ombra rispetto al Sole. Qui si potranno effettuare analisi più precise rispetto a quelle eseguibili da Terra e quindi avere un'idea più precisa di cosa potrebbero trovare gli astronauti quando metteranno, ancora, i piedi sulla superficie lunare. Il rover NASA VIPER potrà impiegare tre strumenti differenti e una trivella che potrà raggiungere la profondità di un metro.

Tra gli strumenti saranno presenti NSS (Neutron Spectrometer System) per la rilevazione dei neutroni e della interazione di questi ultimi con gli atomi di idrogeno che sono presenti in una molecola d'acqua. Sarà quindi possibile rilevarne la presenza anche nel sottosuolo senza scavare. Una volta che NSS avrà individuato la possibile presenza di acqua si utilizzerà lo strumento TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrains) che permetterà di raccogliere campioni da analizzare negli altri strumenti oltre ad avere un sensore di temperatura per conoscere la differenza a diverse profondità.



Per esempio NIRVSS (Near-Infrared Volatiles Spectrometer System) che determinerà se l'idrogeno individuato fa parte di molecole d'acqua, di gruppi idrossile o di molecole di idrogeno. La distinzione sarà fatta attraverso un'analisi spettrometrica e sarà anche possibile individuare anidride carbonica, ammoniaca e metano. Infine MSolo (Mass Spectrometer Observing Lunar Operations) analizzerà i gas presenti al momento dell'atterraggio per capire se questi sono prodotti dalle operazioni del lander/rover oppure erano presenti effettivamente sulla Luna.